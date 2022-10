METEO SINO AL 3 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Resta per il momento saldo il dominio dell’anticiclone africano, che monopolizza il meteo sull’Italia e su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale. Ne derivano condizioni di tempo stabile e diffusamente soleggiato, fatta eccezione per qualche nebbia in Val Padana nelle ore più fredde. Non mancano anche innocui annuvolamenti di tipo medio-alto stratiforme.

Le temperature si mantengono ben sopra la media e la maggiore anomalia è legata alla lunga persistenza di questo caldo fuori stagione. Nel corso del weekend la bolla calda anticiclonica si concentrerà di più sul Nord Italia, mentre qualche infiltrazione d’aria fresca dai Balcani raggiungerà le regioni più meridionali e la Sicilia.

Il regime anticiclonico perdurerà anche per il ponte di Halloween ed Ognissanti, ma con prime infiltrazioni umide dai quadranti sud-occidentali che inizieranno ad insidiare il dominio dell’alta pressione. Ne conseguirà il transito di nuvolaglia un po’ più compatta verso le aree alpine e la Liguria, pur senza fenomeni di rilievo.

Il progressivo cedimento della pressione potrebbe aprire la strada ad una perturbazione, con prime piogge al Nord a partire dal 2 novembre. Il pressing delle correnti atlantiche si farà via via più sostenuto, determinando un guasto meteo che potrebbe divenire importante a ridosso del primo weekend di novembre, con anche un netto calo delle temperature.

NEL DETTAGLIO

Sabato 29 Ottobre: giornata nel segno del bel tempo e del caldo, qualche disturbo nuvoloso è atteso lungo il basso versante adriatico mentre velature giungeranno verso l’Arco Alpino. Ancora nebbie nottetempo e al primo mattino in Val Padana, in rapido diradamento con l’azione del sole.

Domenica 30 Ottobre: prevalentemente soleggiato, qualche nube più consistente si affaccerà sulle Alpi Occidentali ma senza pioggia. Parziali addensamenti sono attesi anche tra Sud ed Isole.

Lunedì 31 Ottobre: nuvolosità in aumento al Nord, in Toscana e Sardegna, ma a carattere innocuo.

Ulteriori tendenze meteo: il tempo si andrà deteriorando. Possibile peggioramento subito dopo Ognissanti a partire dal Nord-Ovest, con qualche pioggia. Nei giorni successivi sono attese perturbazioni più incisive.