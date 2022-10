METEO SINO AL 12 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il dominio di alta pressione si mantiene ancora ben saldo sull’Italia, assicurando meteo decisamente stabile. Le temperature risultano molto miti per il periodo, a causa d’aria molto calda in quota che supporta l’anticiclone. Questo tepore è destinato a proseguire, ma gradualmente l’anticiclone inizierà a perdere colpi negli ultimi giorni della settimana.

La stasi indotta dall’anticiclone favorisce nebbie e nubi basse nelle ore più fredde e mattutine, maggiormente presenti in Val Padana e sulla fascia pedemontana alpina. Qualche velatura e stratificazione solca i cieli del Centro-Sud, senza produrre particolari effetti. Sino a venerdì non ci attendiamo grosse variazioni, con la stabilità ancora dominante.

Solo nel corso del weekend assisteremo ai primi disturbi più evidenti, legati a crescenti ingerenze umide atlantiche. Qualche piovasco raggiungerà le Alpi, mentre per domenica l’approssimarsi di un blando vortice afro mediterraneo porterà qualche rovescio o temporale in Sardegna, successivamente in rotta verso le regioni centrali tirreniche ed il Nord-Ovest.

In avvio di settimana piogge e temporali a carattere più diffuso, occasionalmente di forte intensità, potrebbero coinvolgere soprattutto le due Isole Maggiori le regioni centro-meridionali del versante tirrenico. In questo frangente è atteso l’ingresso sui mari italiani del piccolo vortice ciclonico mediterraneo che potrebbe approfondirsi tra il medio ed il basso Tirreno.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 7 Ottobre: la stabilità anticiclonica resterà immutata, con scenari in genere soleggiati anche se i cieli risulteranno a tratti parzialmente offuscati al Centro-Sud da nubi medio-alte. Non mancheranno nebbie e nubi basse in Val Padana.

Sabato 8 Ottobre: i settori alpini saranno raggiunti da piovaschi legati alla coda di un fronte atlantico. Resiste il bel tempo altrove, ma con nuvolosità in aumento sulla Sardegna.

Domenica 9 Ottobre: ulteriore peggioramento al Nord e in Sardegna, con piogge e temporali che successivamente coinvolgeranno parte del Centro Italia.

Ulteriori tendenze meteo: un vortice mediterraneo porterà instabilità diffusa al Centro-Sud. Non mancheranno temporali anche forti tra le Isole Maggiori e le coste tirreniche centro-meridionali.