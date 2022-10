METEO SINO AL 22 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un campo di alta pressione è tornato ad abbracciare l’Italia, riportando meteo stabile. Non manca qualche disturbo legato a lievi infiltrazioni d’aria umida, con addensamenti di nubi basse e qualche nebbia in alcune aree del Centro-Nord. La rimonta del campo anticiclonico subtropicale assumerà ancora molto più forza con l’inizio della nuova settimana.

Il potente anticiclone sarà alimentato dall’ulteriore sprofondamento di una depressione atlantica, che si posizionerà al largo delle coste francesi ed iberiche. Le temperature aumenteranno ulteriormente, spingendosi verso valori ben al di sopra delle medie del periodo. La colonnina di mercurio sulle Isole Maggiori si assesterà verso picchi di 27-28 gradi.

Il caldo sarà poi protagonista anche sul resto d’Italia, specie nelle aree in cui il sole splenderà in modo incontrastato. Probabilmente anche in Val Padana si raggiungeranno temperature decisamente anomale per il periodo con punte di 25-26 gradi, anche se il caldo più anomalo lo ritroveremo in quota con lo zero termico che schizzerà oltre i 4000 metri.

Il bel tempo andrà avanti a lungo, con molti giorni all’insegna della stabilità e delle temperature che saranno quasi da tarda estate. Questo scenario potrebbe leggermente mutare sul Nord Italia dal 20-21 Ottobre, a causa di correnti più umide sud-occidentali. Il caldo al Centro-Sud si farà ancora più anomalo entro il prossimo weekend, con qualche probabile picco persino oltre i 30 gradi.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 17 Ottobre: cieli in prevalenza sereni, a parte qualche occasionale disturbo nuvoloso tra Isole Maggiori e basso versante tirrenico. Nebbie nottetempo e al primo mattino in Val Padana, principalmente lungo il corso del Po, e sui fondovalle del Centro Italia.

Martedì 18 Ottobre: atteso un ulteriore consolidamento dell’anticiclone, con prevalenza di sole e caldo anomalo da Nord a Sud. Non mancheranno ulteriori nebbie sulle pianure del Centro-Nord.

Mercoledì 19 Ottobre: nessuna variazione, a parte qualche addensamento in più sulle Alpi Orientali e all’estremo Sud, tra Calabria meridionale e Stretto di Messina.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone perderà forza al Nord, con arrivo di qualche pioggia soprattutto da venerdì 21 Ottobre.