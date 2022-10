METEO SINO AL 20 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un’intensa fase di meteo avverso ha colpito le regioni meridionali e la Sicilia, causando violenti temporali e locali situazioni alluvionali. Quanto accaduto testimonia la notevole energia ancora in gioco, in primis per i mari molto caldi. Ora la circolazione cambia radicalmente connotati, per la rimonta di un campo anticiclonico di matrice subtropicale che apporterà stabilità e tepore.

Nel corso del weekend si rafforzerà ulteriormente l’anticiclone, anche se non mancheranno dei disturbi nuvolosi soprattutto lungo i settori tirrenici. Le temperature aumenteranno in modo significativo, spingendosi verso valori ben al di sopra delle medie del periodo. La colonnina di mercurio sulle Isole Maggiori potrebbe raggiungere picchi anche di 27-28 gradi.

Non si tratterà di una breve parentesi. Lo strapotere dell’anticiclone sarà ancora più forte nella prima parte della prossima settimana, con caldo che si farà ancora più anomalo. La stasi anticiclonica favorirà anche nebbie e locali nubi basse, soprattutto in Val Padana e sulle conche interne del Centro Italia, per via del crescente ristagno di umidità nei bassi strati.

Quella che ci attende sarà una vera ottobrata, che potrebbe essere ben più lunga di quella d’inizio mese, con molti giorni all’insegna della stabilità e delle temperature che saranno quasi da tarda estate. Solo dopo il 20 Ottobre è possibile qualche novità, con il ridimensionamento dell’anticiclone a partire dal Nord per l’erosione derivante da un abbassamento di latitudine del flusso atlantico.

NEL DETTAGLIO

Sabato 15 Ottobre: entrerà in scena l’anticiclone africano con sole prevalente e clima mite. Nubi irregolari medio basse potranno causare qualche debole piovasco tra Levante Ligure ed alta Toscana, mentre locali nebbie si avranno in Val Padana nelle ore più fredde, ma in rapido sollevamento in giornata.

Domenica 16 Ottobre: nonostante il generale contesto di stabilità atmosferica, ulteriori annuvolamenti irregolari interesseranno il Settentrione ed il medio-alto versante tirrenico con qualche possibile goccia di pioggia tra Liguria, Piemonte e pedemontana friulana.

Lunedì 17 Ottobre: condizioni ancora soleggiate, a parte qualche disturbo nuvoloso tra Isole Maggiori e basso versante tirrenico. Nebbie nottetempo e al primo mattino in Val Padana.

Ulteriori tendenze meteo: l’alta pressione raggiungerà il clou entro mercoledì, con temperature molto miti su tutta Italia. Seguiranno piccoli cenni di graduale cambiamento dopo metà settimana.