METEO SINO AL 16 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una modesta area depressionaria abbraccia l’Italia, favorendo meteo instabile con piogge e temporali più presenti sulle regioni meridionali. Le temperature sono in leggero calo laddove sono presenti nuvolosità e precipitazioni. Il contributo delle acque del mar Mediterraneo ancora molto calde favorirà nuovi locali nubifragi.

Questa lacuna ciclonica risulterà alimentata, per più giorni, da ulteriori infiltrazioni umide occidentali. Nella parte centrale della settimana arriveranno nuovi rifornimenti instabili legati ad un nuovo vortice ora posizionato sul sud della Spagna. Ci attendiamo quindi una fase di spiccata variabilità con una nuova raffica di temporali che dovrebbe colpire le Isole e parte del Sud.

L’assenza di una vera e propria perturbazione farà in modo che i fenomeni tendano a distribuirsi in modo irregolare. Acquazzoni più isolati interesseranno anche alcune aree interne del Centro-Nord. Da venerdì è atteso un cambiamento, con la rimonta decisa dell’anticiclone. Le correnti perturbate oceaniche cambieranno bersaglio puntando più ad ovest, affondando verso l’Atlantico Portoghese.

Il tempo diventerà quindi più stabile dal weekend, con temperature in risalita. La rimonta dell’anticiclone si accompagnerà alla risalita di un’onda calda di matrice africana. L’alta pressione potrebbe ulteriormente consolidarsi nei primi giorni della prossima settimana, dando origine ad una nuova fase di caldo anomalo con temperature molto al di sopra della media.

NEL DETTAGLIO

Martedì 11 Ottobre: nuvolosità irregolare, con piogge più probabili inizialmente lungo i settori adriatici, in un contesto di spiccata variabilità. In giornata non mancheranno acquazzoni a macchia di leopardo su aree interne del Centro-Sud e sulle Alpi Orientali, ma anche sulla Puglia ionica.

Mercoledì 12 Ottobre: rovesci in arrivo prima in Sardegna e poi in Sicilia. Più sole sulla Penisola, a parte qualche acquazzone sporadico su aree interne del Centro-Sud e sull’Arco Alpino.

Giovedì 13 Ottobre: altri temporali in Sicilia e Calabria, qualche piovasco anche in Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: un rapido fronte transiterà venerdì al Centro-Nord, con precipitazioni più probabili su Alpi e medio-alto versante tirrenico. Seguirà un weekend di sole e caldo in aumento.