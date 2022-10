METEO SINO AL 9 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un brusco cambiamento meteo si è concretizzato in quest’inizio di Ottobre, dopo un Settembre che sembrava aver pienamente spianato la strada all’autunno. Fresco ed instabilità hanno dominato la scena da metà Settembre, quando la stagione ha sterzato in modo radicale. Ora di colpo stiamo tornando ad assaporare temperature molto miti, per l’affermazione dell’anticiclone subtropicale.

Il predominio del campo anticiclonico durerà probabilmente per diversi giorni e quindi la settimana appena iniziata vedrà in azione una classica “Ottobrata”, cioè una parentesi meteo di sole e tepore con temperature ben sopra la media. L’autunno fa quindi un deciso passo indietro, grazie all’unione dell’alta pressione delle Azzorre con l’anticiclone africano.

Non manca qualche insidia sui versanti adriatici, lambiti da lievi infiltrazioni d’aria fresca dai quadranti settentrionali. La fase culminante dell’anticiclone si raggiungerà attorno a metà settimana. Sole e clima mite prevarranno quasi ovunque, ma non mancheranno nebbie e nubi basse su valli e pianure, specie al Nord, come tipico in autunno con l’anticiclone.

Sul finire della settimana inizieranno a manifestarsi cenni di cambiamento, con la discesa di latitudine del flusso atlantico che eroderà l’anticiclone anche sull’Italia, a partire dal Settentrione e dai versanti occidentali. Le piogge dovrebbero tornare a partire dal 9-10 Ottobre, ma si tratta solo di una tendenza su cui dovremo tornare per ulteriori conferme.

NEL DETTAGLIO

Martedì 4 Ottobre: scenari soleggiati, con qualche disturbo nuvoloso sulle due Isole Maggiori, specie sulla fascia ionica della Sicilia. Nubi sparse a tratti anche in Val Padana, per il sollevamento di foschie e locali nebbie.

Mercoledì 5 Ottobre: poche novità con il sole che continuerà a prevalere su gran parte d’Italia. Ulteriori annuvolamenti al Nord, specie su Piemonte e Nord-Est.

Giovedì 6 Ottobre: prevalenza di bel tempo. Velature in locale transito su Adriatiche e al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: il graduale indebolimento dell’anticiclone favorirà maggiore presenza di nubi, oltre a nebbie mattutine più diffuse su pianure e valli, specie in Val Padana. Le piogge torneranno la prossima settimana.