METEO SINO AL 23 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il sole e le temperature elevate stanno caratterizzando il meteo di questi giorni di metà ottobre. La rimonta del campo anticiclonico subtropicale verso il Mediterraneo sta assumendo ancora maggiore forza, alimentato dalla presenza di una profonda depressione atlantica con fulcro a ovest del Regno Unito. Ne deriva un richiamo di masse d’aria ancora più calde.

Le temperature sono in ulteriore risalita, verso valori ben al di sopra delle medie del periodo. In molte parti d’Italia si supereranno i 25 gradi in pieno giorno, con sensazione di un clima a tratti dal sapore tardo estivo laddove il sole splenderà in modo incontrastato. Questo scenario proseguirà senza variazioni sino a metà settimana.

Un cambiamento è previsto nel corso di giovedì, per l’approssimarsi della coda di un sistema perturbato legato al vortice atlantico, con l’inserimento di correnti più umide sud-occidentali. Questo fronte porterà qualche pioggia limitata alle regioni settentrionali, mentre sul resto d’Italia si attende solo nuvolosità innocua e proseguirà indisturbata l’azione dell’anticiclone.

Il previsto peggioramento sarà non solo localizzato, ma anche a carattere temporaneo. Non sembra esserci al momento ancora nulla in grado di far ripartire l’autunno. Nel prossimo weekend si ripristineranno condizioni anticicloniche, con ancora flussi africani che faranno impennare le temperature persino sopra i 30 gradi in alcune aree del Centro-Sud e delle Isole Maggiori.

NEL DETTAGLIO

Martedì 18 Ottobre: la stabilità regnerà sovrana, con prevalenza di sole e caldo anomalo da Nord a Sud. Non mancheranno ulteriori nebbie sulle valli del Centro-Nord, specie sull’area padana lungo il corso del fiume Po.

Mercoledì 19 Ottobre: in un contesto soleggiamento, non mancheranno nubi in più all’estremo Sud, con isolate precipitazioni tra sud Calabria e Stretto di Messina, oltre che sul Salento.

Giovedì 20 Ottobre: nubi in aumento al Nord, con qualche pioggia in arrivo al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: piogge più diffuse venerdì al Nord in successivo miglioramento. Resiste l’anticiclone africano sul resto d’Italia.