METEO SINO AL 2 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone africano ed il caldo anomalo caratterizzeranno il meteo sino alla fine della settimana sull’Italia, così come in un’ampia parte d’Europa. Avremo quindi condizioni diffusamente soleggiate, fatta eccezione per qualche nebbia in Val Padana nelle ore più fredde ed innocui annuvolamenti di tipo medio-alto.

Ciò che sorprende maggiormente è la persistenza di questo caldo fuori stagione, con temperature che si manterranno molto al di sopra della norma ancora per diversi giorni. Sul finire della settimana i massimi di pressione si sposteranno sul Nord Italia, così come la bolla calda dell’anticiclone.

Qualche infiltrazione d’aria fresca affluirà dai Balcani verso il Sud Italia, con una limitata diminuzione delle temperature senza altre conseguenze, a parte qualche innocuo annuvolamento. Il meteo rimarrà quindi ancora diffusamente stabile e soleggiato probabilmente anche per il ponte di Ognissanti, quando però l’alta pressione inizierà ad accusare segnali di debolezza.

Un cambiamento del tempo potrebbe manifestarsi dal 2 novembre, con l’anticiclone che inizierà a subire il pressing delle correnti atlantiche da ovest. Il cedimento della pressione potrebbe aprire la strada ad una perturbazione, con prime piogge al Nord e forse parte del Centro Italia. Questo peggioramento potrebbe precedere una fase di maltempo più importante nei giorni a seguire.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 28 Ottobre: l’alta pressione raggiunge i massimi, tra sole e locali velature di poco conto in transito al Nord. Attese nebbie nelle ore più fredde in Val Padana. Il caldo si smorza leggermente al Sud, con temperature sempre sopra le medie del periodo.

Sabato 29 Ottobre: sole e caldo prevarranno un po’ ovunque, qualche disturbo nuvoloso è atteso lungo il basso versante adriatico. Ancora nebbie nottetempo e al primo mattino in Val Padana.

Domenica 30 Ottobre: soleggiato, qualche nube più consistente si affaccerà sulle Alpi Occidentali.

Ulteriori tendenze meteo: ultimo giorno d’ottobre con ulteriore aumento delle nubi al Nord Italia Possibile peggioramento per Ognissanti a partire dal Nord-Ovest, con qualche pioggia.