METEO SINO AL 31 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Migliora il meteo sul Nord Italia, dopo il passaggio di un fronte instabile che ha causato precipitazioni in avvio di settimana soprattutto sulle aree alpine e prealpine. L’egemonia dell’anticiclone africano resta intatta sul resto d’Italia e anzi tende a rinforzare e ad espandersi nuovamente con forza verso nord.

La rimonta dell’anticiclone africano caratterizzerà, in maniera quasi incontrastata, il resto della settimana. La saccatura atlantica sprofonderà di nuovo verso l’arcipelago delle Azzorre, contribuendo alla drastica risalita del promontorio anticiclonico verso il Mediterraneo e persino su gran parte d’Europa, con anomalie termiche ancora più eccezionali.

Sole caldo anomalo domineranno per tanti giorni Italia, con piogge che non avranno modo di raggiungere nemmeno le regioni del Nord. Ciò che sorprende maggiormente è la persistenza di questo caldo fuori stagione. Questa situazione perdurerà quasi certamente sino al prossimo weekend, ma probabilmente non varierà nemmeno per i primi giorni di novembre.

Lo spostamento dei massimi di pressione e della relativa bolla calda sul cuore dell’Europa potrebbe favorire l’ingresso di qualche infiltrazione d’aria fresca dai Balcani, ma senza conseguenze a parte un leggero calo termico più avvertito sul Sud dell’Italia con anche annuvolamenti innocui principalmente sui settori ionici.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 26 Ottobre: l’anticiclone in consolidamento garantirà meteo ovunque più stabile. Addensamenti al Nord e sulla Toscana, in parte dovuti all’umidità nei bassi strati e alla presenza di nebbie in sollevamento nelle ore centrali diurne.

Giovedì 27 Ottobre: soleggiato da Nord a Sud, con caldo anomalo. Non mancherà qualche nebbia nelle ore più fredde del giorno in Val Padana e zone interne del Centro Italia.

Venerdì 28 Ottobre: scenario invariato, tra sole e locali nebbie. Il caldo si smorza un po’ al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: il weekend sarà nel segno dell’anticiclone con ancora caldo anomalo. Correnti relativamente più fresche raggiungeranno il Sud e la Sicilia, senza particolari ripercussioni.