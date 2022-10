L’invasione di masse d’aria tropicale verso il Mediterraneo prevarrà rispetto a quelle provenienti dall’Oceano Atlantico. Questa evoluzione sostanzialmente andrà a integrare le anomalie meteo climatiche che da lungo tempo si susseguono anche in Italia.

Le previsioni a due settimane indicano che in Italia ci saranno temperature sopra la media, con valori anche sensibilmente maggiori a quelli che ci dovrebbero essere in questo periodo dell’anno. Potremmo avere un mese di Ottobre tra i più caldi dell’ultimo ventennio, senza gli eccessi di alcune annate, però.

Ottobre non è solo il mese delle grandi inondazioni, ma sta diventando sempre più spesso il periodo di tardive manifestazioni d’estate. È come se la stagione calda finisse sempre più tardi. Spesso taluni episodi alluvionali sono andati a braccio con il clima mensile più caldo del normale, in quanto le temperature più alte della media a fornire quell’energia che spesso degenera nei temporali dalle potenzialità alluvionali.

Quanto detto è in tema a quello che sarà l’evoluzione meteo delle due settimane che ci separano dal fine mese, quando ulteriori spinte d’aria calda africana tenderanno raggiungere anche l’Italia. Mentre, più marginalmente sarà investito il Nord, ma diffusamente in Italia avremo temperature sopra la media.

Non ci sono ondate di calore anomalo come altri anni in previsione, bensì soprattutto nella prima fase sistemi temporaleschi si formeranno nel Mar Mediterraneo occidentale, e andranno a coinvolgere gran parte d’Italia, presentando fenomenologia anche di forte intensità. Ed è proprio questo che potrebbe fare notizia, anche perché tali temporali avrete notate sono quelli che hanno le potenzialità di causare degli allagamenti, con anche lo straripamento di corsi d’acqua.

Ma sarà soprattutto nella seconda parte della previsione, ovvero dal 23 ottobre al 30 che si profilano condizioni atmosferiche fortemente influenzate da masse d’aria nordafricane.

In tale contesto masse d’aria umida scorreranno sul Mediterraneo occidentale e potrebbero dare origine a masse nuvolose foriere di violenti temporali in rotta anche verso l’Italia. Non ci dovrebbe essere una situazione meteo di maltempo diffuso, bensì di tempo a tratti incerto, ma soleggiato intervallato da addensamenti nuvolosi più compatti con l’incombere di occasionali temporali di forte intensità. La temperatura sarà sensibilmente sopra la media in tutta Italia.