Siamo in piena ottobrata romana, con il meteo diffusamente soleggiato e mite su tutta Italia. Anzi, su alcune località si registrano anche valori massimi prossimi a quelli estivi.

La temperatura aumenta anche nei monti.

Insomma, avremo varie giornate di bel tempo, come pomeriggi soleggiati e ideali per trascorrere il più possibile delle ore all’aria aperta senza patire il caldo. Come detto, in alcune località d’Italia del Sud, di Sardegna e Sicilia torneranno picchi di temperatura sui 30 gradi. Da segnalare che ad Aosta domenica pomeriggio sono stati raggiunti 29 gradi e oggi 27 gradi. Anche Roma oggi raggiunge 27 gradi.

Il meteo del lungo termine, però conferma un cambiamento del tempo, dapprima per l’azione di correnti provenienti dal Mediterraneo, più avanti sotto la spinta di masse d’aria artiche che abbasseranno la temperatura in tutta Italia. Tale linea di tendenza sarà comunque da confermare.

L’evoluzione meteo per il prossimo fine settimana sembrerebbe vedere un cambiamento modesto del tempo, con il ritorno di instabilità atmosferica, e con ciò anche temporali sparsi.

Ma il manifestarsi del cambiamento appare più probabile verso la metà del mese, quando le condizioni meteo saranno ben più autunnali.

L’aria fredda proveniente da nord tenderà a metà mese ad influenzare il Mediterraneo centrale, innescando frequente maltempo, anche con il transito di fronti perturbati.

Il raffreddamento associato alle precipitazioni riporterà la neve sull’arco alpino, ma non alle basse quote.

Ed ecco che appare un cenno di buona notizia per il Nord-Ovest italiano afflitto dalla carenza di precipitazioni. Difatti si potrebbero avere delle precipitazioni, ma sui quantitativi, al momento abbiamo informazioni sommarie.

Con le correnti occidentali, però ci sarebbero ulteriori abbondanti precipitazioni dalla Toscana verso sud, la Sardegna la Sicilia. In tali settori esposti si potrebbero manifestare piogge consistenti dopo le piogge ingenti cadute soprattutto alla fine di settembre.

In una visione d’insieme l’autunno sembrerebbe procedere quasi nella media, non fosse che l’invasione di mitezza di questi giorni è consistente, e volendo potrebbe apparire come la prosecuzione di quella che abbiamo avuto sino a oltre metà settembre.

Insomma, parlare di meteo normale appare azzardato.