POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Proiezioni modellistiche sempre più orientate verso un nuovo, consistente consolidamento dell’Alta Pressione. Alta Pressione che, carte alla mano, dovrebbe avvalersi di un supporto caldo umido subtropicale, ciò significa che le temperature riprenderanno a salire portandosi al di sopra delle medie stagionali.

Per un cambiamento occorrerà attendere, probabilmente, l’ultima decade o addirittura l’ultima settimana di ottobre. L’approfondimento di un ciclone nord atlantico, in espansione sull’Europa occidentale, potrebbe decretare il cedimento della struttura anticiclonica. Ovviamente con tutte le conseguenze del caso.

IL METEO A BREVE TERMINE

In questo momento stiamo registrando una destabilizzazione del tempo a causa di infiltrazioni d’aria relativamente fresca di matrice oceanica.

I contrasti termici stanno innescando l’approfondimento di un vortice ciclonico secondario, i cui effetti si faranno sentire maggiormente al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori (laddove si prospetta una fase centrale di settimana decisamente temporalesca).

In virtù dell’energia termica rilasciata dal Mediterraneo potrebbero scatenarsi fenomeni localmente violenti, occhio pertanto ai nubifragi, alle grandinate, ai colpi di vento.

ANCORA ESTATE

L’intervento dell’Alta Pressione proveniente dal Nord Africa non farà altro che ripristinare condizioni meteo climatiche decisamente simili a quelle estive. Escludendo l’incremento dei banchi di nebbia nelle aree pianeggianti e vallive, in sviluppo durante le ore più fredde, ci aspettiamo belle giornate di sole.

Come scritto in apertura per un cambiamento occorrerà attendere, molto probabilmente, l’ultima settimana d’ottobre. Cambiamento innescato dall’espansione delle depressioni oceaniche in direzione dell’Europa occidentale, successivamente verso il Mediterraneo.

Il nuovo sbalzo termico potrebbe dar luogo a fenomeni di una certa importanza, quindi ancora temporali e nubifragi. Oltre chiaramente a un cospicuo abbassamento delle temperature.

IN CONCLUSIONE



Ottobre che anche quest’anno sta confermando un andamento simile agli anni precedenti, ovvero forti sbalzi termici, spesso caldo anomalo, fenomeni a tratti ma di una certa violenza.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.