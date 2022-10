L’evoluzione meteo per le prossime due settimane inizia ad avere similitudini con il cambiamento climatico che ha caratterizzato le ultime stagioni autunnali. Infatti, quelle che stiamo chiamando tutti come ottobrate romane, vedranno cambiare il loro volto in anomalia climatica.

Sarà pur vero che nel prossimo fine settimana potrebbe esserci qualcosa di nuovo, ma al momento pare poco rilevante per essere in autunno. La temperatura comincerà a diminuire in parte d’Italia, ma rischia di rimanere in molte sopra la media.

Un cambiamento più consistente si profila probabilmente dopo il 15 ottobre, quando un’intrusione di aria oceanica potrebbe favorire la formazione di profonde aree di bassa pressione e il transito di perturbazioni piuttosto intense. Si avrebbero condizioni meteo autunnali, un abbassamento della temperatura e nevicate sulle Alpi a quote inferiori rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza. Sarebbe il tipico meteo autunnale.

Ma l’evoluzione meteo per il lungo termine necessita come al solito di conferme, e abbiamo visto come il peggioramento del tempo prospettato per il prossimo weekend sia stato gradualmente ridotto di intensità e importanza, lasciando solo una diminuzione della temperatura media.

Il calo termico si dovrebbe sentire soprattutto nelle regioni settentrionali, mentre altrove si continuerà ad avere una strana e tardiva estate, con temperature ancora molto alte per il periodo. Infatti, non sono da escludere valori persino anche sopra i 30 °C al Sud Italia ed in Sicilia, ovviamente ormai solo in alcune località.

Le ondate di caldo ottobre non sono niente inedito, ma cominciano a divenire anomalia quando persistono per lungo tempo.

C’è poi il problema della pioggia, ancora una volta, perlomeno fino a una decina di giorni di previsione, non si prospetta una situazione estremamente favorevole ad avere grandi precipitazioni, in particolare per le regioni del Nord-Ovest italiano che sono quelle che patiscono maggiormente deficit pluviometrico. Però, le previsioni sul lungo termine propongono piogge abbondanti, ma il tutto sarà da confermare.

Rimanendo sulla linea di una buona affidabilità previsionale, proseguirà per questa settimana l’ottobrata, e nel prossimo fine settimana si avrà un abbassamento della temperatura al Nord Italia che si estenderà alla Sardegna. Ma alla fin fine di pioggia all’orizzonte se ne avrà solo nel Basso Mediterraneo, ovviamente parliamo di meteo atteso entro una decina di giorni.

Quindi avremo ancora anomalie meteo climatiche con similitudini con altre stagioni autunnali, dove erano mancate quelle precipitazioni che si dovrebbero verificare in questo periodo dell’anno. Come detto numerose volte non è mai la pioggia che cade violentissima in tempi molto brevi a risolvere le anomalie della piovosità, tanto diffusa in questi anni.