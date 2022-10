POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo osservando con molta attenzione, nonché curiosità, le varie proiezioni modellistiche. Il cambiamento delle condizioni meteo potrebbe manifestarsi, con forza, nel corso dell’ultima settimana d’ottobre.

Cambiamento innescato da un affondo ciclonico nord atlantico, con conseguente severa ondata di maltempo e crollo delle temperature. Ipotesi da prendere seriamente in considerazione anche in virtù del fatto che stiamo procedendo spediti verso la piena maturità stagionale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima però, come ben sappiamo, dovremo affrontare un periodo anticiclonico caratterizzato da temperature superiori alle medie stagionali.

Argomento ampiamente discusso nei dettagli, va detto però che qualche piccola novità l’avremo già nei prossimi giorni a causa di un flusso d’aria relativamente fredda che lambirà le regioni adriatiche e del centro sud.

I modelli matematici concordano nell’indicare come probabile l’isolamento di una piccola goccia fredda in quota foriera di temporali localmente intensi.

ACCELERAZIONE STAGIONALE

L’ipotesi “maltempo” di fine mese viene portata avanti ormai da giorni, ragion per cui la tendenza di massima sembra essere quella.

Chiaramente vi sarà necessità di seguire gli aggiustamenti in corso d’opera, anche perché i centri di calcolo internazionali propongono soluzioni differenti. C’è chi propende per un severo peggioramento, associato a un brusco calo delle temperature, chi invece per un ritorno del flusso perturbato oceanico alternato a sprazzi di bel tempo.

Ciò che conta, chiaramente, sarà portare a casa il risultato e considerando che saremo ormai nel pieno della stagione autunnale consideriamo l’ipotesi altamente probabile.

IN CONCLUSIONE



Torneranno prima i temporali, poi le vere piogge stagionali. Tutto sembra puntare in direzione di un vero e proprio cambio di passo dell’Autunno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.