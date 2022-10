POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Passano i giorni ma i modelli matematici continuano a mostrarci scenari anticiclonici sino a fine mese. I centri di calcolo che si spingono più in là nel tempo ipotizzano addirittura una persistenza della stabilità atmosferica sino ai primi di novembre.

Una situazione che non possiamo non definire eccezionale e che andrà a riproporre le problematiche legate alla carenza d’acqua in svariate zone d’Italia. A livello termico stesso discorso, al momento non s’intravedono novità sostanziali: le temperature si manterranno ostinatamente al di sopra delle medie stagionali e saranno anomalie davvero imponenti.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il fine settimana conferma il trend previsionale stilato i giorni scorsi, ovvero Centro Sud alle prese con un ulteriore rialzo delle temperature e Nord Italia in regime di variabilità oceanica.

Le Alpi centro occidentali riceveranno precipitazioni localmente consistenti, a carattere temporalesco e con possibili nubifragi. Fenomeni che potranno sconfinare verso la fascia pedemontana e in direzione delle alte pianure.

Attenzione perché localmente potrebbero abbattersi importanti grandinate e colpi di vento.

SVOLTA STAGIONALE, NON CI SIAMO

Già, ancora non ci siamo. Non possiamo far altro che aggiungere qualche altro dettaglio a quanto proposto in apertura, soprattutto per quanto riguarda le temperature. Le anomalie potrebbero attestarsi tra i 10 e i 15°C a seconda delle regioni considerate. Uno scenario termico eccezionale, non scordiamoci che siamo ormai nel pieno della maturità autunnale e sembra ancora Estate.

Qualche timido segnale di cambiamento sembra intravedersi a cavallo tra fine mese e i primi di novembre, ma come sempre vi sarà la necessità di un allineamento modellistico in tal senso. Ad oggi solamente qualche centro di calcolo prende seriamente in considerazione una svolta convincente con l’esordio del prossimo mese. Troppo poco…

IN CONCLUSIONE

Previsioni meteo o meglio, trend previsionale che punta deciso in direzione dell’Alta Pressione e da lì non ci si schioderà tanto facilmente.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.