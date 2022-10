POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Difficile, in questi giorni, trovare un segnale di novità da parte dei modelli matematici. Le proiezioni meteo climatiche continuano a mostrarci un dominio pressoché incontrastato dell’Anticiclone Subtropicale.

Significa che avremo temperature superiori alle medie stagionali per un lungo periodo, probabilmente per un’altra decina di giorni. Qualche spiffero d’aria umida potrebbe raggiungere le regioni del Nord Italia, ma saranno da valutare in corso d’opera così come saranno da valutare eventuali ripercussioni in termini di precipitazioni.

Per una svolta, vera, a questo punto occorrerà attendere pazientemente il mese di novembre.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel fine settimana avremo una situazione particolare, nel senso che il caldo si farà sentire eccome al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori. Le temperature saliranno ulteriormente e non mancheranno punte superiori a 30°C.

Al Nord, al contrario, un flusso d’aria umida oceanica porterà un peggioramento del tempo a partire dai settori occidentali dell’arco alpino. I fenomeni, localmente violenti spesso temporaleschi, si estenderanno verso i settori centrali e non mancheranno sconfinamenti verso le aree pedemontane e le alte pianure.

SVOLTA STAGIONALE RIMANDATA A NOVEMBRE

Riprendendo quanto scritto in apertura non possiamo far altro che prendere atto del dominio anticiclonico. Alta Pressione che tra l’altro sposterà il fulcro nel cuore del Mediterraneo, ciò impedirà alle perturbazioni atlantiche di avanzare in direzione delle nostre regioni.

Proiezioni che indicano, peraltro, una persistenza anticiclonica sino a fine mese. Una configurazione cosiddetta a “omega” persistente, estremamente difficile da scalzare. Gli scenari a più lungo termine ci dicono che il vero cambiamento potrebbe arrivare a novembre e potrebbe essere davvero traumatico.

IN CONCLUSIONE

Parlare di normalità è difficile in una situazione come quella attuale. Dovremo pazientare non poco e sperare che la svolta non sia pesante.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.