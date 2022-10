POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo osservando, con estrema attenzione, i costanti aggiornamenti modellistici e nelle ultime 24 ore sono giunti segnali incoraggianti circa una possibile svolta meteo climatica durante la prima settimana di novembre.

Svolta che potrebbe arrivare dal Nord Atlantico, com’è giusto che sia, ma che secondo alcuni centri di calcolo internazionali potrebbe avere connotati diversi. Secondo alcuni, infatti, potrebbe avvenire per mano di un profondo scambio meridiano. Al di là delle dinamiche, peraltro importantissime, è fondamentale che il trend venga confermato.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le ultime precipitazioni sui settori alpini nordoccidentali lasceranno spazio, nelle prossime ore, a un consistente miglioramento. Ci ritroveremo così tutti al di sotto della cappa anticiclonica, una cappa eccezionalmente anomala che continuerà a portare temperature ben superiori alle medie stagionali. Farà caldo, diciamolo.

Nel fine settimana, però, qualche refolo d’aria fresca riuscirà a penetrare all’estremo Sud e in Sicilia, determinando un calo delle temperature. In realtà avremo una lieve contrazione termica anche sulle altre regioni, ma visto e considerato che siamo in presenza di possenti anomalie dobbiamo dirvi che si rimarrà su livelli di temperatura decisamente elevati.

LA SVOLTA CI SARA’

Vista la costanza con cui i modelli ci stanno proponendo il cambiamento, consistente, a inizio novembre possiamo dirvi che l’Autunno dovrebbe entrare finalmente nel vivo.

Secondo alcuni centri di calcolo potrebbe trattarsi di una svolta indotta da un abbassamento del flusso perturbato oceanico con successivo approfondimento depressionario sui nostri mari. Secondo altri potrebbe trattarsi di un affondo depressionario meridiano, caratterizzato da aria più fredda. Comunque sia si prospetta un vero e proprio ribaltone e a ridosso degli eventi – se confermati – dovremo tenere d’occhio l’eventuale sviluppo di cicloni secondari sui nostri mari.

IN CONCLUSIONE

Le prospettive di fenomeni intensi avanzano prepotentemente. Gli eccessi di questo mese di ottobre potrebbero essere ripianati da anomalie di segno opposto. Sia a livello termico sia a livello precipitativo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.