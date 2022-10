POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche non promettono nulla di buono. Al di là che possa piacere il bel tempo, l’attuale situazione ha dell’eccezionale. A livello termico, lo sappiamo, siamo ben oltre le medie stagionali, mentre a livello precipitativo c’è stato il temporaneo peggioramento nelle regioni settentrionali mentre altrove prosegue la carenza di precipitazioni.

Avevamo parlato di un possibile cambiamento i primi giorni di novembre, ma per il momento dobbiamo rivedere le proiezioni in quanto i modelli matematici sono tornati sui loro passi costretti a rimescolare le carte in tavola per via della persistenza anticiclonica.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le regioni del Nord, come detto, stanno ricevendo precipitazioni a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Tuttavia la situazione tenderà a normalizzarsi piuttosto velocemente e da metà settimana prevarrà il bel tempo in tutto lo Stivale.

Temperature che resteranno decisamente alte, qualche novità sembrerebbe farsi strada sul finire della settimana quando aria fresca da est potrebbe affluire nelle regioni adriatiche e del Sud. Se così fosse scenderebbero le temperature, mentre altrove si manterrebbero decisamente miti.

ALTA PRESSIONE

C’è poco da fare, quando si ha a che fare con un blocco a omega per smantellare la resistenza anticiclonica abbiamo necessità di parecchia energia. Soprattutto abbiamo bisogno di un cambio di circolazione a livello continentale e in questo momento si fa fatica a intravedere uno sblocco.

Significa che l’Alta Pressione potrebbe continuare a tenere banco anche nel corso della prima settimana di novembre, peraltro con un nuovo rialzo delle temperature che confermerebbe l’eccezionalità del periodo.

IN CONCLUSIONE

Purtroppo il cambiamento non s’intravede, la speranza è che con novembre si possa assistere a un rapido smantellamento dell’Alta Pressione e al ritorno delle piogge. Perché la siccità inizia a diventare stringente anche laddove vi sono state precipitazioni – mal distribuite – nelle scorse settimane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.