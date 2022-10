POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il nervosismo dei modelli matematici è evidente. La situazione è tutt’altro che di facile lettura, nonostante alcuni centri di calcolo stiano inquadrando univocamente quella che potrebbe essere la possibile situazione meteo climatica d’inizio novembre.

Diciamo che l’Alta Pressione dovrebbe comunque tenerci compagnia sino ai primi del prossimo mese, momento in cui grandi cambiamenti della circolazione atmosferica continentale dovrebbero portare le depressioni atlantiche verso l’Europa centro occidentale. Con quali risvolti sulle nostre regioni? Proviamo a capirlo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Dopo il peggioramento che ha coinvolto le regioni settentrionali nel corso delle ultime ore stiamo per entrare in un periodo anticiclonico diffuso. Significa che anche al Nord tornerà il bel tempo e le temperature riprenderanno a salire.

Nel resto d’Italia, invece, la struttura anticiclonica continuerà a dominare in lungo e in largo dispensando sole ma soprattutto temperature eccezionalmente alte. Giusto per darvi un’idea, anche nella giornata di lunedì la colonnina di mercurio ha superato 30°C in varie città d’Italia. Un quadro climatico sicuramente eccezionale, destinato a ridimensionarti leggermente nei prossimi giorni ma si resterà comunque a ridosso delle medie stagionali.

L’AGOGNATA SVOLTA

La circolazione atmosferica potrebbe cambiare bruscamente nel corso della prima settimana di novembre. Partiremo probabilmente con un abbassamento del flusso perturbato oceanico, quindi con una contrazione importante delle temperature e potrebbe trattarsi di un antipasto in vista di un peggioramento successivo ben più consistente.

Peggioramento che arriverebbe dal Nord Atlantico, per mano di un affondo ciclonico imponente sull’Europa occidentale e in successivo ingresso sul Mediterraneo. Uno scenario potenzialmente pericoloso, gli eccessi termici di questo periodo potrebbero innescare l’approfondimento di minimi ciclonici secondari forieri di fenomeni violenti.

IN CONCLUSIONE

Forse ci siamo, forse le condizioni meteo climatiche riusciranno finalmente a cambiare come si deve portandoci in pieno Autunno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.