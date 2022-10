POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

La linea di tendenza meteo climatica è già stata tracciata. L’Anticiclone, peraltro con chiara matrice subtropicale soprattutto in prima istanza, prenderà pieno possesso del Mediterraneo centro occidentale. Dal fine settimana spazio al bel tempo, con sole prevalente e temperature in rialzo. Poi sì, il rischio nebbia ci sarà in alcune zone d’Italia, ma per il resto nulla da segnalare.

Piuttosto, la prossima settimana potrebbe subentrare qualche piccola novità ma al momento solamente pochi centri di calcolo danno peso al transito di una minuscola goccia fredda. Peraltro non avremo uno smantellamento anticiclonico, per quello si dovrà attendere probabilmente l’ultima settimana d’ottobre.

IL METEO A BREVE TERMINE

Permane qualche insidia, dettata sia dai rimasugli del vortice ciclonico transito nelle ultime ore sia a causa di infiltrazioni d’aria umida oceanica.

Tutto finirà, in men che non si dica, nel corso del fine settimana. Un fine settimana che si prospetta stabile e in gran parte soleggiato, con temperature destinate a risalire abbastanza velocemente. Inutile ribadire che le proiezioni termiche confermano nuove anomalie positive, diffuse, soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Da segnalare la possibilità di qualche banco di nebbia qua e là, soprattutto nelle aree pianeggianti e vallive.

BLOCCO ANTICICLONICO MA…

La prossima settimana, complice una discesa d’aria fresca sull’Europa orientale, i settori est della struttura anticiclonica potrebbero registrare un indebolimento. Alcuni modelli, quelli europei, propendono per il transito di una piccola goccia fredda in quota, con destabilizzazione temporalesca al Centro Sud e Sicilia.

Ipotesi che andrà riconfermata nei prossimi giorni, ma che al momento non sembra in grado di condurre a uno smantellamento dell’Alta Pressione. Per un vero e proprio cambiamento si dovrà attendere l’ultima settimana di ottobre, quando l’Autunno – per mano del Nord Atlantico – potrebbe registrare un’accelerazione decisiva.

IN CONCLUSIONE



Ci vorrà sicuramente molta pazienza, al momento siamo ancora in balia dell’Anticiclone e non ce ne libereremo tanto facilmente.