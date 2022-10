POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Abbiamo parlato di Alta Pressione e i modelli matematici continuano a mostrarci scenari di stabilità atmosferica più o meno duratura, tuttavia qualche piccola novità dovrebbe manifestarsi sin dalla prossima settimana.

La vera svolta, se le proiezioni dovessero continuare in quella direzione, potrebbe arrivare nel corso dell’ultima settimana di ottobre. Una svolta innescata da un convincente abbassamento del flusso perturbato oceanico, che gradualmente andrebbe a stabilirsi sull’Europa occidentale provocando un netto ridimensionamento della struttura anticiclonica.

IL METEO A BREVE TERMINE

Focalizzando l’obbiettivo sui prossimi giorni possiamo dirvi che entro metà settimana un flusso d’aria relativamente fredda transiterà sull’Europa orientale costringendo l’Alta Pressione sulla difensiva.

Qualche sbuffo dovrebbe essere in grado di affluire nelle regioni adriatiche e al Centro Sud, dove peraltro potrebbe strutturarsi una piccola ma insidiosa goccia fredda in quota. Stiamo parlando di una di quelle situazioni potenzialmente temporalesche, difatti anche i modelli matematici a più alta risoluzione cominciano a farci vedere fenomeni localmente importanti.

LA SVOLTA

L’Alta Pressione dovrebbe essere in grado di assicurare una discreta protezione almeno sino all’ultima decade di ottobre, quando come detto il flusso perturbato oceanico potrebbe prendere prepotentemente in sopravvento sui settori occidentali europei.

A tal proposito le proiezioni dei vari centri di calcolo internazionali propongono scenari differenti. C’è chi, ad esempio, vedrebbe un severo peggioramento nel corso dell’ultima settimana mensile. Peggioramento indotto da un vero e proprio affondo ciclonico anche sul nostro Paese.

Dall’altro lato c’è chi invece propende per un regime di variabilità, alternando passaggi perturbati a sprazzi di bel tempo.

IN CONCLUSIONE



A prescindere da quella che potrebbe essere la soluzione la cosa importante è evidenziare il graduale cambiamento che dovrebbe portarci in Autunno. Quello vero.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.