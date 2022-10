POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le dinamiche del cambiamento, temporaneo o meno lo vedremo, andranno rivisitate giornalmente. Il trend meteo climatico è orientato verso un peggioramento tra circa una settimana, peggioramento innescato molto probabilmente dall’intrusione d’aria fresca sui nostri mari e dal conseguente approfondimento di un vortice ciclonico secondario.

Si parla, in questi casi, di goccia fredda e chi ci segue saprà fin troppo bene che tali strutture possono risultare totalmente imprevedibili. Sia in termini di traiettoria, sia in termini di entità delle precipitazioni. Per questo motivo, chiaramente, sarà importante capire se l’evoluzione verrà confermata, in che termini e le tempistiche.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo poco o nulla da segnalare. Si permane tutt’ora all’interno di una cappa anticiclonica che non accenna a mollare la presa. Le temperature, rispetto ai valori follemente elevati dei giorni scorsi, sono scese leggermente e ciò denota l’indebolimento della matrice subtropicale.

Ciononostante si permane su valori superiori alle medie stagionali su tutte le nostre regioni. Sia nei valori massimi che nei valori minimi. Per quanto riguarda le prospettive di cambiamento, fin da metà della prossima settimana potremmo assistere a un ulteriore indebolimento dell’Alta Pressione a causa di crescenti apporti d’aria fresca da nord.

TEMPORALI

In virtù dell’enorme surplus energetico dobbiamo mettere in preventivo il ritorno di temporali localmente intensi. I contrasti termici, difatti, dovrebbero generare facilmente nubi temporalesche. Attenzione pertanto ai nubifragi e alle grandinate.

Il peggioramento dovrebbe farsi strada nel corso del prossimo fine settimana, al più all’inizio dell’altra ancora. In tal senso i modelli matematici mostrano tempistiche leggermente differenti. A seguire potremmo assistere a un ritorno dell’Alta Pressione, ma di ciò parleremo non appena avremo maggiori riscontri.

IN CONCLUSIONE

La svolta, tanto attesa, si intravede e dovrebbe riportarci almeno un po’ di piogge. Con la speranza che non si tratti di fenomeni violenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.