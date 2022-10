POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni modellistiche, ovviamente passibili di pesanti modifiche in corso d’opera, iniziano a mandarci segnali incoraggianti circa la svolta meteo climatica di novembre.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti, siamo ormai nel cuore dell’autunno ed è necessario che le piogge arrivino con convinzione e con costanza. Segnali in tal senso, lo ripetiamo, ci sono e puntano decisi in direzione della prima settimana di novembre. Col ritorno delle perturbazioni atlantiche o meglio, degli affondi depressionari nel cuore del Mediterraneo.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore stiamo vivendo una situazione meteorologica differente: da un lato il Nord, che sta ricevendo le prime precipitazioni a partire dai settori alpini centro occidentali. Precipitazioni che si estenderanno verso est nel corso della giornata di lunedì.

Dall’altro lato abbiamo il Centro Sud, alle prese con l’Anticiclone Africano e quindi con condizioni di stabilità atmosferica associate a un ulteriore rialzo delle temperature. Temperature decisamente alte, troppo, tenete conto che stiamo registrando valori superiori alle medie stagionali di oltre 10°C. Non è assolutamente normale.

IL RITORNO DELLE PIOGGE

Novembre dovrebbe riconsegnarci nelle mani dell’Autunno. Va detto tuttavia che i modelli matematici evidenziano ovvie differenze evolutive: da un lato c’è chi punta con decisione verso un ritorno dell’Atlantico, con affondi depressionari pronti a prendere il sopravvento nel cuore del Mediterraneo.

Dall’altro lato c’è chi punta verso scambi meridiani, intensi, capaci di dar luogo a un crollo delle temperature e conseguenti violenti contrasti termici. Quindi fenomeni di forte intensità, tipici della conclusione estiva più che dell’Autunno.

IN CONCLUSIONE

Dovremo aggiornarci costantemente perché ovviamente il trend evolutivo potrebbe cambiare, anche pesantemente, in corso d’opera ma la cosa importante sarà portare a casa il risultato. Ovvero l’accelerazione dell’Autunno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.