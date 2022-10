POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Caldo anomalo, caldo eccezionale, caldo estivo. Ciò che sta accadendo esula totalmente dalla normalità meteo climatica stagionale, ricordiamoci che siamo entrati nella seconda metà d’ottobre e le condizioni atmosferiche dovrebbero essere ben diverse.

I modelli matematici continuano a sostenere la tesi anticiclonica, acuendo ulteriormente il rialzo termico dei prossimi giorni. Nel fine settimana, infatti, le temperature saliranno ancora e in quota si registreranno valori che nulla avranno da invidiare all’Estate. Fossimo stati ad agosto le massime avrebbero potuto raggiungere 40°C, in questo caso potranno superare 30°C in svariate località d’Italia.

Un accenno di cambiamento si avrà al Nord Italia, complice una parziale intrusione del flusso umido oceanico a cui si assoceranno temporali localmente intensi.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’ondata di bel tempo proseguirà, sostanzialmente senza soluzione di continuità. Si profila un fine settimana decisamente assolato su tutto il Centro Sud e sulle due Isole Maggiori, laddove il rialzo termico porterà con sé temperature pienamente estive. Stiamo parlando di anomalie rilevanti, ovvero temperature oltre 10°C le medie stagionali.

Al Nord, invece, una parziale intrusione d’aria umida oceanica determinerà l’insorgenza di temporali specie sui settori alpini centro occidentali. Tuttavia non escludiamo degli sconfinamenti anche nelle aree pedemontane e sulle alte pianure, fenomeni che peraltro potrebbero risultare localmente intensi.

SVOLTA STAGIONALE, QUANDO?

Siamo qui a domandarcelo insieme a voi. Le proiezioni che puntavano, con decisione, verso un cambiamento nel corso dell’ultima settimana di ottobre sono state letteralmente spazzate via. A detta degli autorevoli centri di calcolo potrebbe persistere uno scenario meteo climatico simile all’attuale, quindi Alta Pressione arroccata al Centro Sud e blande infiltrazioni d’aria umida oceanica nelle regioni del Nord.

Per un cambiamento, nel vero senso della parola, si dovrà attendere con ogni probabilità il mese di novembre.

IN CONCLUSIONE

Quanto sta accadendo non ha nulla a che vedere con la normalità autunnale ed è bene che si sappia. Il bel tempo può far piacere, ma porterà delle conseguenze che rischiamo di pagare nei prossimi mesi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.