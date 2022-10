POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici, lo sappiamo, cambiano umore giornalmente. Trattandosi, nel nostro caso, di proiezioni a lungo termine possiamo estrapolare una linea di tendenza dopodiché dobbiamo cercare di capire se da tale linea ci si sposterà e se sì quanto e perché.

Quel che emerge, da diversi giorni, è che nelle prossime 2 settimane avremo una presenza anticiclonica importante. Alta Pressione che avrà una chiara radice subtropicale di conseguenza le temperature registreranno un’impennata e dovrebbero rimanere superiori alle medie stagionali per parecchi giorni.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore abbiamo registrato un peggioramento che sta esplicando i propri effetti principalmente nelle regioni centro meridionali. Non sono mancati temporali, specie a ridosso delle coste laddove l’energia termica del mare ha prodotto nubi temporalesche consistenti.

Già nelle prossime ore, soprattutto durante il fine settimana, è atteso un generale miglioramento eccezion fatta per l’arco alpino laddove nella giornata di venerdì transiterà un fronte perturbato foriero di qualche precipitazione specie sui settori centro occidentali. Dopodiché spazio all’Alta Pressione.

BLOCCO ANTICICLONICO CORIACEO

Come ricordato in apertura, quando abbiamo a che fare con proiezioni a lungo termine dobbiamo cercare di cogliere il trend di fondo senza avere pretese previsionali che non avrebbero senso. Al momento l’ipotesi prevalente, non c’è dubbio, è quella anticiclonica a causa di un blocco a omega che potrebbe determinare lo stazionamento della struttura anticiclonica per diversi giorni.

L’ipotesi freddo da est, avanzata dal modello europeo, perde un po’ di mordente o meglio, perde mordente il coinvolgimento delle nostre regioni. Al più potrebbero essere lambite le Adriatiche e il Sud, con effetti da valutare.

IN CONCLUSIONE



Significa, in definitiva, che il tempo potrebbe ristabilirsi proiettandoci all’interno di un’appendice estiva particolarmente vivace.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.