POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’Estate non sembra avere la minima intenzione di abdicare. Grazie all’apporto stabilizzante dell’Anticiclone Africano continueremo ad assaporare condizioni meteo climatiche estive. Le temperature, risalite rapidamente nel corso del fine settimana, registreranno un ulteriore rialzo nelle regioni del Centro Sud e tra le due Isole Maggiori.

Le proiezioni a lungo termine, rivolte ormai alla fine del mese, indicano un abbassamento del flusso atlantico ma eventuali ingerenze – almeno osservando le ultime emissioni modellistiche – sembrano rivolgersi principalmente al Nord Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

Definirla ottobrata probabilmente è un po’ riduttivo, soprattutto se pensiamo al significato di un termine che in passato aveva ben altre connotazioni. Si parlava pur sempre di Anticiclone, questo è vero, ma la durata era tutt’altra cosa.

Attualmente siamo in pieno regime anticiclonico e a quanto pare ci resteremo per diversi giorni. Al di là di qualche piccola insidia all’estremo Sud, nelle prossime ore, il tempo si manterrà decisamente stabile e come detto ci aspettiamo un ulteriore rialzo delle temperature. Temperature che continueranno a stazionare al di sopra delle medie stagionali, con picchi di circa 30°C in diverse aree del Centro Sud e delle due Isole Maggiori.

SVOLTA STAGIONALE, QUANDO?

Qualche giorno fa vi dicemmo che un blocco anticiclonico come quello che si stava strutturando sarebbe stato difficile da smantellare. Eppure i modelli matematici lasciavano intravedere una svolta, significativa, nell’ultima settimana di ottobre.

Nulla è perduto, sia chiaro, ma le ultimissime proiezioni modellistiche ci dicono che l’Alta Pressione potrebbe stazionare per un periodo più lungo. Si potrebbe arrivare addirittura a fine mese, eccezion fatta per le regioni del Nord Italia laddove qualche insidia oceanica potrebbe affacciarsi. Insidia dettata dall’abbassamento del flusso perturbato atlantico, che dopo aver preso di mira l’Europa sudoccidentale potrebbe avere delle ripercussioni al Settentrione.

Nel resto d’Italia la presenza anticiclonica potrebbe garantire ulteriori giornate dal sapore vagamente estivo.

IN CONCLUSIONE

A questo punto dobbiamo dirvi che l’Autunno faticherà non poco a presentarsi con convinzione alle nostre latitudini. Tutto, o quasi, sembra sia rimandato a novembre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.