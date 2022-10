In Italia lo scenario meteo cambierà drasticamente con l’arrivo dell’Alta Pressione, che da subito presenterà caratteristiche simil estive, innalzando a dismisura i termometri soprattutto nelle regioni centrali e meridionali, dove in alcune località si raggiungeranno anche 30 °C.

La temperatura salirà anche le regioni del Nord Italia, dove in Pianura Padana molte aree andranno a 25 °C al pomeriggio.

L’evento meteo di per sé non sarà eccezionale, ma si congiunge e segue le anomalie della temperatura che si susseguono da mesi e mesi. Questo fenomeno favorirà un più lento raffreddamento dei mari, e ciò alimenterà alla più piccola instabilità atmosferica passeggera, la genesi di temporali ancora una volta di forte intensità.

Temporali che, come abbiamo visto, in varie aree hanno procurato allagamenti e danni, con piogge torrenziali cadute in un lasso di tempo molto breve. Tuttavia, in Autunno le piogge intense, anche localizzate in ristretti territori, non sono fatto nuovo, soprattutto ad inizio stagione.

Ormai l’autunno però si è concretizzato, nonostante l’anticiclone simil estivo, la temperatura in considerazione della riduzione dell’irraggiamento del sole, è in discesa, e non raggiungerà di certo i valori che abbiamo avuto durante il culmine della stagione estiva. Tuttavia, avremo il rinnovarsi di un’anomalia della temperatura abbastanza importante che per quasi tutta la settimana persisterà in Italia.

Comunque, ci sarà la possibilità di sporadici temporali, direi improvvisi che giungeranno dal mare per effetto dell’instabilità atmosferica passeggera, che seppur con l’Alta Pressione si presenterà un po’ a sorpresa. I temporali isolati li vedremo soprattutto lungo le aree tirreniche ed i mari di Sardegna e di Corsica, il Canale di Sicilia.

Con l’Alta Pressione autunnale si potrebbero verificare nebbie notturne in pianura, specialmente al Nord Italia, anche perché le temperature minime continueranno ad essere basse, seppur in aumento rispetto al periodo precedente per un flusso d’aria calda. Ma al Nord Italia il suo effetto sarà ridotto.

Ma nel prossimo fine settimana tenderà a manifestarsi dell’instabilità atmosferica anche marcata, in quanto fronti perturbati provenienti dal Mediterraneo occidentale tenderanno a raggiungere d’Italia, e ciò sarà causa di una nuova escalation di piogge e temporali che potrebbero assumere forte intensità. E con il mare caldo più della media, si potrebbero produrre fenomeni particolarmente violenti.

Su temporali e piogge intense continueremo a parlarne per parecchio tempo ancora, e se più avanti ci sarà un più acuto ingresso delle correnti oceaniche, allora sì che avremo precipitazioni ben più diffuse di quelle che abbiamo visto ultimamente.

Il meteo del lungo termine si concluderà quindi con il ritorno di un tempo più autunnale, non così fresco, in quando soffieranno correnti provenienti dalla Spagna e dal Mediterraneo, non di certo rigide.