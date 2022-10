L’Italia e gran parte d’Europa sono alle prese con caldo eccessivo per il periodo, a causa di una circolazione meteo bloccata. L’anticiclone africano è tornato in grande stile. Le temperature sono più da fine estate che da pieno autunno, con valori di quasi 10 gradi sopra la media.

L’unico aspetto positivo parrebbe rappresentato dal riscaldamento delle nostre case, ancora non necessario in epoca di caro energia. Per il resto è di certo un disastro, con tra l’altro l’assenza di piogge che va a rigenerare di nuovo un’emergenza siccità mai del tutto rientrata.

Questa anomalia sembra non finire qui, visto che le temperature sono destinate a rimanere sopra la media di diversi gradi fino a fine mese. Il caldo più intenso deve ancora arrivare, ci sono tutte le possibilità per un nuovo record storico di caldo per ottobre.

Ottobre non è solo il mese delle grandi alluvioni, ma anzi sta diventando sempre più spesso il periodo di tardive manifestazioni d’estate. E’ come se la stagione calda finisse sempre più tardi e talvolta il grande caldo va anche a braccetto con le alluvioni.

Il pericolo del caldo ad ottobre ed i precedenti sempre più frequenti

Nell’ottica di questo autunno estremo record, non si può escludere il raggiungimento di nuovi picchi termici roventi nel corso di ottobre. Si prevedono infatti altre possibili invasioni d’aria sahariana, che potrebbero contribuire ad estremizzare il clima dando energia alle pericolose perturbazioni in arrivo sull’Italia.

Ciò è accaduto per esempio nell’ottobre 2014, che è passato alla storia come il più caldo sull’Italia con un’anomalia addirittura di oltre 3 gradi rispetto alla media del trentennio 1971/2000. I mesi di ottobre dal sapore estivo accadono sempre più di frequente.

Molto caldo fu anche l’ottobre del 2013, mentre un altro episodio eclatante è quello dell’ottobre 2011, che viene ricordato per una prima parte caldissima con temperature da record in molte zone d’Italia e anche d’Europa.

Che qualcosa sia cambiato negli autunni degli anni 2000 è indubbio, con l’ottobre 2001 che fu di caldo anomalo eccezionale quasi al pari dell’ottobre 2014. Molto caldi furono gli ottobre del 2004 e del 2006, mentre indimenticabile fu anche l’ottobre 1999 con caldo record a fine mese, fino a 39 gradi in Sicilia.