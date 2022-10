Ottobre di quest’anno ha visto condizioni meteo all’insegna di una lunga tarda estate, senza lasciar minimamente spazio all’autunno. Eppure a volte l’inverno arriva precocemente in questo periodo. Non è così raro assistere ad improvvisare ondate di freddo invernali nella parte conclusiva del mese di ottobre.

E’ accaduto nel 2007, quando una precoce ondata di freddo portò addirittura neve fino a quote molto basse. I termometri scesero in picchiata, fino a raggiungere livelli record su alcune località. La sfuriata invernale arrivò addirittura il 20 ottobre.

Oltre al freddo, molto significative furono le nevicate, con fiocchi addirittura fino alle basse quote, a ridosso delle pianure, in Emilia Romagna e sul Basso Veneto. Fiocchi di neve imbiancarono molte località collinari tra la Toscana, le Marche, l’Abruzzo e l’entroterra laziale.

Le nevicate arrivarono sui prati ancora ingialliti dall’estate e dalla lunga siccità. Il vero autunno non era praticamente ancora arrivato, come tra l’altro avviene quest’anno in maniera ancora più eclatante su buona parte d’Italia.

L’evento di fine Ottobre del 1997

Un’altra notevolissima ondata di freddo si era avuta alla fine di ottobre del 1997. Prima dell’improvviso inverno, il mese dell’ottobre 1997 era trascorso decisamente mite, senza quindi lasciar presagire quello che sarebbe accaduto a fine mese, quando un intenso fronte freddo fece irruzione dai Balcani

L’irruzione fredda, con termiche fino a -5°C a 1400 metri di quota, entrò nel vivo il 28 ottobre, con freddo a partire dalle Alpi in estensione al Nord e forti correnti di Bora. La neve fece la sua comparsa a Mondovì e anche al Bric della Croce, sopra Torino, con temperatura scesa a -2,0°C, prima nevicata in Ottobre dal 1981.

Il meteo peggiorò sul resto d’Italia, in particolare tra Adriatiche e Sud, e il clima rimase ancora mite soprattutto su Sicilia e Sardegna. Il 29 ottobre si raggiunsero temperature minime da brivido in Val Padana. Spiccano i -5°C di Piacenza, record storico per ottobre, ma anche -3°C a Novara, Brescia e Vicenza.

Il maltempo colpì con forza il Sud, Sicilia ed est Sardegna, mentre nevicò in Appennino anche fino a Potenza e Campobasso, persino su Avellino. Il 30 Ottobre la temperatura scese di nuovo fino a -5°C a Piacenza e Novara, -4,9°C a Brescia, -7,2°C alla Malpensa, -6,5°C all’aeroporto friulano di Ronchi dei Legionari.

Bisogna poi tornare indietro all’ottobre 1974 per trovare diverse ondate di freddo precoce invernale fin dai primi giorni del mese. Il mese di Ottobre del 1974 risulta riconosciuto come l’ottobre più freddo del secolo in Italia e su gran parte dell’Europa, soprattutto centro orientale.