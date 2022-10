E si, il Vortice Polare sta gelando mezza Asia, a pensare che è tutto avvenuto in poco più di 48 ore, quando nel periodo precedente c’erano state temperature di caldo record, inusuali per l’inizio di Ottobre. In Cina centrale erano stati raggiunti i 40°C.

Ma come era nelle previsioni, aria gelida dalle regioni polari si è tuffata verso la Siberia, dove la temperatura era già diminuita, e poi ha invaso quasi tutta la Cina, le due Coree ed il Giappone.

In Giappone le temperature massime sono divenute quelle tipiche del freddo periodo di dicembre, scendendo addirittura notevolmente sotto la media, anche di oltre 12 gradi.

Nell’Isola di Hokkaido ci sono state anche nevicate a quote di pianura, mentre nei giorni precedenti c’erano valori sopra la media ed un clima mite per il periodo dell’anno.

La tempesta polare è stata associata anche al maltempo e venti molto forti.

Extreme contrast in northeast Asia unfolding right now.

October begins hottest on record but incredible cool-down takes temperatures close to record cold for this time of year in a matter of hours. pic.twitter.com/sTW2j4DSqu

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) October 4, 2022