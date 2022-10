Siamo reduci da un settembre nel quale il meteo ad un certo punto è cambiato in modo radicale anche sull’Italia, con una serie d’irruzioni fredde d’estrazione persino artica. Queste incursioni polari hanno bersagliato a più riprese l’Europa, soprattutto le nazioni centro-orientali.

In base ai dati elaborati dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service) il mese di settembre è stato complessivamente il quarto più caldo mai rilevato a livello mondiale, con una temperature di quasi +0,3°C oltre la media del trentennio 1991-2020.

Nel dettaglio, settembre 2022 è stato di 0,35°C più caldo della media 1991-2020, eguagliando il quarto mese più caldo assieme al Settembre 2016. All’opposto è stato di circa 0,08°C più fresco rispetto a settembre 2020, il settembre più caldo finora mai registrato.

Il Vecchio Continente è però in controtendenza. La temperatura media europea è stata di quasi 0,4°C più bassa rispetto al valore climatologico del periodo 1991-2020. La fascia di freddo ha riguardato un vasto territorio compreso dall’Europa Centrale alla Russia. Non faceva così fresco dal settembre 2013.

Dal freddo in Europa al caldo senza precedenti in Groenlandia

Sempre in ambito europeo, le temperature registrate sono risultate invece sopra la media nell’Europa occidentale, così come sull’Italia e sul Mediterraneo con anche l’indubbio contributo del mare molto caldo dopo l’Estate rovente.

In generale, a proposito di caldo, spicca la Groenlandia che ha avuto temperature eccezionali. L’anomalia mensile è stata addirittura di 8 gradi al di sopra della media in alcune aree. Mai si erano registrate queste temperature a Settembre, con valori sopra lo zero anche in alta quota come a Summit Station.

Il caldo eccezionalmente anomalo in Groenlandia è da ricondurre ad una circolazione meridionale che ha convoglia aria molto calda per quelle latitudini. Le eccessive temperature hanno favorito un importante episodio di fusione di ghiaccio nei primi di Settembre, con la perdita di 600 mila chilometri quadrati.