Dopo una settimana di incontrastata stabilita atmosferica, il meteo si avvia a peggiorare a seguito del lento cedimento dell’anticiclone da ovest. Il campo di alta pressione è eroso sia dalle umide correnti atlantiche, in discesa di latitudine, che da una piccola area ciclonica che da giorni vaga tra Baleari e Nord Africa.

Questo vortice, seppure modesto e di limitate dimensioni, è atteso in lenta progressione verso est, tanto da portarsi a ridosso dell’Italia. Il cambiamento è quindi ormai imminente e già sabato avremo le prime conseguenze su alcuni settori del nostro Paese.

La prima parte del weekend vedrà infatti un aumento delle nubi al Nord-Ovest, in Sardegna e poi su alcune aree del versante tirrenico. Le precipitazioni coinvolgeranno soprattutto l’Arco Alpino, grazie al contributo della coda di un fronte atlantico in transito sul Centro Europa.

Il resto d’Italia godrà ancora del bel tempo, mentre per domenica il guasto meteo diventerà più evidente con la piccola area ciclonica in movimento verso la Sardegna. L’anticiclone perderà ulteriore energia a tutte le quote, facilitando il peggioramento.

Calo termico, con l’arrivo di piogge e temporali

Le piogge nel corso di domenica saranno più probabili al Nord-Ovest, ma anche in Lombardia e localmente parte dell’Emilia. Qualche rovescio raggiungerà anche la Sardegna e dalla sera l’ovest della Sicilia. I fenomeni saranno irregolari e intermittenti, non essendoci una vera e propria perturbazione.

Il resto d’Italia rimarrà all’asciutto e in sostanziale attesa. Ci saranno però delle conseguenze importanti anche riguardo le temperature, dopo giornate contrassegnate da caldo anomalo con valori che si sono potuti spingersi fino a 27-28 gradi.

La colonnina di mercurio calerà in maniera più importante al Nord entro domenica, grazie alle nubi e alle precipitazioni. Qualche grado in meno si registrerà anche sul resto d’Italia, specie laddove la nuvolosità sarà maggiormente ingombrante.

Resisterà un po’ di caldo all’estremo Sud, che sarà spazzato via in avvio di settimana quando il grosso del peggioramento si localizzerà proprio sulle regioni più meridionali. Le temperature si riallineeranno ovunque verso valori più autunnali, in calo anche di 4-6 gradi rispetto a questi giorni.