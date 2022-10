Leggere nei termometri temperature che erano dell’Estate di un tempo oltre la metà ottobre fa impressione, ma rafforza anche quella comune sensazione che le stagioni di una volta non ci siano più. Pensate che nei prossimi giorni sono attese temperature massime anche di oltre i 25°C da nord a sud dell’Italia, ovviamente in pianura e laddove prevarrà il meteo soleggiato, soprattutto di giorno.

La calura sarà più limitata nell’estremo ovest della Valle Padana, dove si è formata una densa cappa di nubi a bassa quota, che per gran parte del giorno riduce gli effetti della radiazione solare. Ma tale cappa di nubi, secondo gli ultimi dati elaborati, potrebbe ridursi, e portare 25 gradi, se non più a Milano e circa la medesima temperatura a Torino. Queste temperature per questa parte d’Italia sarebbero normali a giugno più che dopo metà ottobre. A Genova sono previste temperature sino 25 gradi come a Bologna, dove però i valori potrebbero non indugiare a salire anche oltre.

Nel Centro Italia sono attesi valori di oltre 25 gradi, con alcune giornate sino a 27 gradi a Roma, anche qui da meteo di giugno e non di certo di ottobre. In Sardegna, ad Olbia si prevedono persino 30 gradi.

Nel Sud Italia e la Sicilia, ora come ora, la calura non appare così eccessiva perché ci saranno tenui influenze di masse d’aria balcaniche, ma soprattutto perché il nocciolo d’aria più rovente sarà di nuovo in Francia, dove sono in programma 30°C nel sud ovest del Paese.

L’autunno europeo è anomalo per il persistere di indici climatici di comportamento favorevoli a indurre l’invasione di masse d’aria africane nel Mediterraneo occidentale, che per altro favoriscono le eccessive temperature del mare per questo periodo dell’anno che hanno innescato i forti temporali con piogge torrenziali in varie aree d’Italia, soprattutto verso il Centro e Sud.