L’anticiclone sta invadendo il bacino centrale del Mediterraneo, assicurando meteo stabile sull’Italia. Questo dominio anticiclonico non sarà facile da sradicare. Di conseguenza mancheranno le perturbazioni, proprio nel momento in cui la pioggia dovrebbe essere la norma e non l’eccezione.

Oltre alla stabilità, le temperature saliranno su valori decisamente elevati per il periodo. L’anticiclone avrà infatti radici subtropicali, da dove giungeranno continui contributi d’aria calda in quota che investiranno l’Italia, ma anche oltre mezza Europa.

La potenza del promontorio anticiclonico sarà di certo inusitata per il periodo ed anche la sua estensione, con le perturbazioni atlantiche relegate ai margini del Continente. Si parla di caldo eccezionale, ma sarà davvero così? Forse, ma solo in parte.

Non avremo un ritorno pieno d’Estate e quindi del caldo soffocante, come taluni potrebbero attendersi. Il tepore diurno si farà certamente sentire e avremo, nelle ore centrali diurne, la sensazione di un clima comunque piacevole da fine estate, un po’ settembrino e non certo da pieno ottobre.

Anomalia climatica notevole e duratura

Detto ciò, le anomalie attese saranno comunque eclatanti. Le temperature si porteranno fino a 6-8 gradi sopra la media del periodo, in particolare al Nord e su parte del Centro Italia. Nel momento clou del caldo la colonnina di mercurio raggiungerà picchi di 27-28 gradi in Sardegna, ma anche in qualche località del Nord.

Ci saranno delle eccezioni, legate alle zone dove avremo formazioni nebbiose e presenza di nubi basse. Il caldo più anomalo è previsto in quota, quindi riguarderà le zone di collina e di montagna con lo zero termico che schizzerà addirittura sopra i 4000 metri d’altezza.

A livello europeo, andrà probabilmente peggio tra Penisola Iberica e Francia dove gli scarti di temperatura dalla media supereranno i dieci gradi. In queste zone si potrà davvero assaporare un ritorno d’Estate, con temperature che localmente si spingeranno fino a 30 gradi ed oltre.

L’altro fattore di anomalia sarà legato alla persistenza di questo anticiclone. Il caldo africano ce lo porteremo appresso per svariati giorni e non si tratterà solo di una fiammata fulminea. Solo negli ultimi giorni della prossima settimana l’anticiclone inizierà ad arretrare.

Il cambiamento riguarderà il Nord dove tornerà anche ad affacciarsi qualche pioggia, in misura limitata ne risentirà anche il Centro Italia. L’anticiclone continuerà invece ad agire indisturbato al Sud. Per il ritorno del vero autunno c’è ancora da attendere.