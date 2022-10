Dopo la fase di recente maltempo, che ha interessato il Sud, il meteo si appresta a cambiare radicalmente. L’anticiclone africano è pronto a conquistare l’Italia ed il Mediterraneo, imponendo la sua supremazia a lungo, in modo assolutamente anomalo.

Non è certo uno scenario tipico dell’autunno, ancor più visto che mostrerà caratteri di persistenza. Una situazione di questo tipo sarebbe più consona alla stagione estiva come tra l’altro è accaduto nei mesi scorsi. Quest’anno evidentemente l’autunno fatica ad arrivare e procede molto a strappi.

Dopo averci convissuto per quasi tutta l’Estate, siamo quindi costretti ancora a sopportare l’anticiclone africano. Naturalmente gli effetti non potranno essere analoghi a quelli che si registrano in piena estate, anzitutto per un soleggiamento ben meno potente e in secondo luogo per infiltrazioni umide.

Anticiclone africano durerà a lungo, pesante anomalia

La piena espressione dell’anticiclone africano si manifesterà soprattutto in montagna e sulle alture in genere, dove il caldo sarà davvero anomalo con lo zero termico che schizzerà fino a circa 4000 metri d’altitudine, come avviene in piena Estate. Non è certo una buona notizia per i ghiacciai.

Ben diversa la situazione nei bassi strati, dove la stasi anticiclonica favorirà il ristagno dell’umidità non limitato dalla radiazione solare. Questa situazione smorzerà il riscaldamento al suolo, in molte regioni, con la genesi delle tipiche inversioni termiche.

Il tepore non mancherà e sarà piuttosto anomalo per il periodo, specie sulle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori dove il termometro potrà raggiungere i 27-28 gradi. Il caldo fuori stagione sarà presente su tutta Italia, pur con le eccezioni legate a situazioni d’inversioni termica dove avremo anche nubi basse e nebbia.

La fase clou di questo anticiclone è atteso per la prima parte della prossima settimana, poi gradualmente avremo cenni di cambiamento. L’alta pressione perderà via via potenza attorno al 20 Ottobre, eroso dalla spinta della saccatura in Atlantico che proverà ad entrare in scena sul Centro-Ovest Europa.

Il braccio di ferro fra l’alta pressione africana e le correnti atlantiche potrebbe produrre effetti tangibili anche sull’Italia dal 22-23 ottobre. In questa fase la Penisola potrebbe risultare spaccata in due, con un peggioramento al Nord contrapposto alla stabilità e al caldo sul resto del Paese.

L’Autunno potrebbe quindi riaffacciarsi nel corso della terza decade del mese e vedremo se ci sarà occasione per il ritorno delle tanto agognate piogge. Se così non fosse, in alcune zone d’Italia il mese di Ottobre rischierebbe di risultare eccezionalmente secco.