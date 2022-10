Da quasi una settimana il meteo sull’Italia ha cambiato volto, riportando uno scenario dal sapore tardo estivo. Questa parentesi meteo così soleggiata è merito del ritorno di un vasto campo di alta pressione, supportato da masse d’aria calda di matrice subtropicale.

Il bel tempo in questo periodo lo definiamo con l’espressione “ottobrata”, una derivazione della tipica Ottobrata romana. Sono così definite le giornate miti d’Ottobre legate al rito delle gite fuori porta che sembrano più un’appendice d’Estate che l’inizio d’Autunno.

Ora la situazione si avvia però a cambiare, con l’anticiclone che sta andando in affanno pressato da crescenti infiltrazioni atlantiche. Correnti un po’ più fresche avanzano da ovest, in seno ad una circolazione ciclonica instabile ora annidata tra le Isole Baleari e il Nord Africa.

Non è prevista alcuna irruzione decisa d’aria fresca verso l’Italia. Il previsto ingresso di quest’area depressionaria dal Mediterraneo Occidentale sarà sufficiente a far cessare il caldo anomalo, riportando le temperature su livelli più consoni all’autunno.

Ritorno di un clima più autunnale su tutta Italia

Andiamo con ordine. La diminuzione termica inizierà già sabato, ma sarà lieve e generalmente limitata ai settori alpini, prealpini, la fascia pedemontana, la Liguria ed il medio-alto versante tirrenico. Qualche grado in meno si registrerà di giorno anche in Sardegna, per effetto dell’aumento della nuvolosità

Il caldo resterà ancora invariato sul resto d’Italia, con locali aumenti tra medio-basso versante adriatico e regioni del Sud dove si toccherà ancora localmente qualche picco di 27-28 gradi, un clima perfetto per consentire gli ultimi bagni al mare.

Novità più significative si avranno domenica, con il calo delle temperature decisamente più importante in particolare sul Nord Italia dove i valori diurni caleranno anche di 4-6 gradi riallineandosi alle medie del periodo. I cali saranno più lievi sul resto della Penisola, con ultime sacche di caldo all’estremo Sud.

In avvio di settimana la colonnina di mercurio calerà al Sud, dove giungeranno piogge e temporali. Tutta Italia avrà condizioni climatiche più consone all’autunno, ma nei giorni successivi è probabile una nuova fase di tepore per il ritorno di tempo più soleggiato. Il vero Autunno stenterà ancora ad affermarsi.