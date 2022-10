L’Italia resta protetta da un campo anticiclonico di matrice subtropicale, ma con il meteo che inizierà a mostrare segni di novità nel corso di questo ponte di Halloween ed Ognissanti. Crescenti infiltrazioni atlantiche riporteranno qualche pioggia, ma è presto per parlare di ripartenza dell’Autunno.

La siccità sta tornando a mordere, dopo un mese di Ottobre a secco e non solo caldo. La situazione è preoccupante, se pensiamo al periodo in cui siamo esattamente nel mezzo dell’autunno. La pioggia potrebbe arrivare anche tutta insieme, lo sappiamo, ed in questo caso sarebbero guai.

Di certo è tutto da vedere se arriverà questa benedetta pioggia e la neve. Il livello del Po è di nuovo sceso di oltre due metri al di sotto rispetto allo zero idrometrico come in estate. La siccità flagella i campi e determina la risalita del cuneo salino nel delta. Manca l’acqua nei grandi laghi e negli invasi.

In montagna la situazione è ancora peggiore. Da circa un anno manca la neve con conseguenze nefaste per i ghiacciai. Ci sono preoccupazioni persino per la produzione delle bottiglie di acqua potabile. I torrenti di montagna si sono ridotti al minimo e anche le falde si sono impoverite tantissimo.

C’è però speranza per l’arrivo di qualche pioggia all’inizio del nuovo mese, con il cedimento dell’anticiclone africano che dovrebbe riaprire la strada a correnti più fresche. Il caldo anomalo, assolutamente da record per la sua persistenza, ha ormai i giorni contati.

Ritorno Autunno ancora tutto da definire

Qualche debole pioggia potrebbe aversi già tra l’1 ed il 2 novembre, principalmente al Nord-Ovest, per un primo ammasso nuvoloso che farà poi da apripista ad una perturbazione ben più organizzata. Il peggioramento si concretizzerà a cavallo tra il 3 ed il 4 novembre.

La pioggia tornerà a bagnare gran parte d’Italia, in quanto è assai probabile il passaggio di un vortice ciclonico con annesso un nucleo d’aria fredda di origine polare marittima. Ci sarà quindi anche un sensibile calo termico, accentuato da un rinforzo generale dei venti.

Il vortice depressionario dovrebbe poi scivolare sul Sud Italia nel weekend, mentre sul resto della Penisola si riaffaccerà l’anticiclone. E’ presto per parlare di ritorno dell’autunno, bisogna attendere i prossimi aggiornamenti e non si può escludere che questo previsto maltempo possa risultare solo una parentesi.