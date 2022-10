L’anticiclone africano domina quasi incontrastato il meteo di questo ottobre, con temperature ampiamente al di sopra delle medie stagionali. Si fatica ad intravedere una svolta, anche se tra fine ottobre e inizio novembre potrebbe verificarsi un repentino cambiamento.

La grande anomalia è rappresentata dal meteo privo d’autunno, avaro anche di piogge e non solo per le temperature insolitamente elevate. Per il momento non si sono registrati record storici, nonostante i valori prettamente estivi, anche superiori ai 30 gradi sulle Isole Maggiori.

Lo scenario resterà sostanzialmente immutato per buona parte della settimana entrante. L’Italia sarà addirittura completamente conquistata dall’anticiclone caldo a seguito degli ultimi disturbi d’inizio settimana, con le perturbazioni ulteriormente confinate a nord.

Quando possiamo attenderci una svolta? Probabilmente non prima di 7-10 giorni. Nel corso del weekend del 29-30 ottobre l’anticiclone africano inizierà a perdere potenza, con massimi di pressione che potrebbe arretrare ad ovest dell’Italia.

Caldo anomalo cederà spazio al ritorno dell’autunno

Le proiezioni indicano uno spostamento di asse dell’anticiclone per fine ottobre, che dovrebbe facilitare discesa di un nucleo d’aria fredda scandinava verso l’Europa Centro-Orientale. Quest’aria più fredda potrebbe scorrere fin verso l’Italia, ma la rotta è ancora tutta da definire.

L’intrusione d’aria più fredda verso l’Italia, che giungerebbe tramite venti da est, è comunque probabile a cavallo fra fine ottobre e inizio novembre. Le temperature dovrebbero così calare, in maniera più consistente al Nord e sui versanti adriatici ove si riporteranno prossime alla media.

Questo cedimento dell’anticiclone, seppur da confermare, potrebbe aprire poi la strada ad un maggiore dinamismo per l’inizio di novembre. In questa fase l’anticiclone subtropicale, meno forte di prima, potrebbe essere spazzato via da correnti più fredde e perturbate nord-atlantiche.

Novembre potrebbe quindi cambiare volto, riportando l’autunno sulla scena. Dopo tanta mitezza, il clima potrebbe raffreddarsi molto rapidamente. Ricordiamo che in genere l’inizio di novembre vede, non di rado, l’arrivo dei primi freddi stagionali.