Torna il rischio grandine associato ai temporali che transiteranno nei prossimi giorni nelle regioni del Nord Italia. Tutto ciò perché le temperature sono molto superiore alla media, inoltre l’instabilità atmosferica potrebbe generare anche formazioni temporalesche piuttosto importanti, con nubi di consistente spessore, che raggiungeranno i limiti della nostra troposfera. Ci attendiamo la formazione di imponenti cumulonembi.

I fenomeni meteo potrebbero avere similitudini con quelli estivi.

Qualche giorno fa c’è stata una tempesta estiva tra il sud della Norvegia e la Finlandia, con raffiche di vento che hanno superato abbondantemente i 150 km/h, si sono verificati diversi tornado e trombe marine. Una situazione meteo definita dai meteorologi locali eccezionale, tanto che sono stati superati i record di raffiche di vento associati a temporali. Inoltre, si parla di Derecho, lo stesso fenomeno meteo eccezionale che si è avuto il 18 agosto scorso tra la Corsica e verso il Nord Italia.

Altri temporali particolarmente intensi si sono verificati anche in Francia, con supercelle, dove peraltro la temperatura raggiunge valori altissimi, superando anche la soglia di 30 °C. Nel Nord Italia la temperatura in media al pomeriggio è attorno a 25°C, localmente si supera questa soglia, ma non si tocca da nessuna parte un valore di 30 °C.

I mari sono molto caldi rispetto alla media, poi c’è molta umidità, e la stabilità atmosferica favorisce la stagnazione dell’aria. È la situazione ideale per lo sviluppo di temporali anche molto intensi, che si concentreranno soprattutto nelle alte pianure, ma in particolare verso la fascia alpina e prealpina.

La grandine potrebbe localmente assumere anche medie dimensioni, ma occasionalmente anche i 5 cm di diametro. In alta montagna potrebbe cadere la neve, ma parliamo di quote non di certo consone a questo periodo dell’anno, probabilmente nevicherà solo oltre i 2500 m.

Questo peggioramento incentiverà il richiamo di aria calda proveniente dal Nord Africa tanto che ad inizio della settimana prossima avremo una sfuriata di caldo africano, con temperature ancor più elevate di quelle registrate in questi giorni.

Viviamo una stagione autunnale estremamente anomala, ed il meteo estremo è sempre dietro l’angolo.