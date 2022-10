Il bacino centro-occidentale del Mediterraneo è sede di una debole lacuna ciclonica, sufficiente a determinare meteo instabile con lo sviluppo di temporali. Il vortice ciclonico, dopo aver indugiato sulle Baleari, ora si è portato sull’Italia, con un impulso instabile più attivo sulle regioni del Sud.

La settimana proseguirà un po’ incerta, con ulteriori infiltrazioni instabili. Un secondo vortice, ora sulla Spagna, piloterà un secondo impulso instabile nel corso di metà settimana. Non mancherà occasione per nuove piogge e temporali in rotta soprattutto verso le Isole Maggiori e poi sulle regioni ioniche.

Ci sarà instabilità anche sul resto d’Italia, ma con fenomeni decisamente più sporadici e di breve durata. Questa situazione dovrebbe sbloccarsi sul finire della settimana, a partire da venerdì, con la spinta dalla Spagna di un promontorio anticiclonico che farà traslare verso est la circolazione instabile.

Le proiezioni meteo a medio e a lungo termine confermano un cambio di circolazione, con la propensione a maggiori scambi meridiani. Ci sarà un nuovo affondo della depressione atlantica, a ridosso dell’Ovest Europa, con un’ampia saccatura che aggancerà un piccolo vortice già presente a ridosso delle Canarie.

Impennata temperature, nuova Ottobrata

La profonda area ciclonica, a cavallo fra il weekend e l’inizio della prossima settimana, si andrà a collocare in pieno Atlantico, con fulcro al largo della Francia e della Penisola Iberica. Inevitabilmente, più ad est ci sarà la prepotente rimonta dell’anticiclone subtropicale che investirà appieno anche l’Italia.

Un’onda calda di matrice africana accompagnerà l’espansione dell’anticiclone, conquistando tutto il Mediterraneo e l’Italia. Ne deriverà una fase decisamente più stabile, ma con temperature in notevole rialzo. Ci attende una nuova fase di caldo d’entità anomala.

Nel dettaglio, il caldo si farà sentire a partire dal prossimo weekend, subito dopo il passaggio dell’ultima perturbazione delle serie, attesa venerdì. L’impennata delle temperature sarà importante, tanto che in Sardegna si potrebbero persino toccare i picchi di 30 gradi.

Probabilmente, quest’anomalo afflusso di correnti africane proseguirà senza sosta anche nella prima parte della prossima settimana, con gran caldo per il periodo al Centro-Sud. Un graduale peggioramento si farà strada al Settentrione a partire da ovest, lambito dalla lenta avanzata della saccatura iberica.