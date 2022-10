Ottobre volge al termine, in uno scenario meteo estremamente anomalo tanto in Italia, quanto su buona parte d’Europa. La causa è da attribuire ad un vasto e potente anticiclone che risale dal Marocco verso il cuore dell’Europa, alimentato da una componente calda subtropicale.

La persistenza di quest’anomalia circolatoria ha letteralmente cancellato l’autunno, visto che le perturbazioni atlantiche si sono trovate costrette a deviare il loro percorso molto a nord, dinanzi al muro anticiclonico invalicabile.

Buona parte del mese di Ottobre ha avuto questo andamento. Siamo passati da quella che pareva una semplice ottobrata fino ad uno scenario che ha visto condizioni climatiche a tratti dal sapore tardo estivo. Ottobre 2022 dovrebbe passare così alla storia come il più caldo di sempre sia in Italia che in Europa.

Il weekend e l’intero Ponte di Ognissanti non vedranno ancora grosse novità meteo, a parte qualche insidia in arrivo verso il Nord Italia. Tanti stanno approfittando di queste giornate così assolate e tiepide per le ultime tintarelle e bagni al mare.

Verso fine del caldo dopo Ognissanti

Quando finirà questa lunga ed eccezionale fase di caldo anomalo? La domanda è gettonatissima e possiamo provare a rispondere, visto che le proiezioni confermano un graduale cambiamento in arrivo nella nuova settimana con l’inizio del mese di Novembre.

Il pressing delle correnti fresche atlantiche, in arrivo dall’Ovest Europa, produrrà i primi piccoli effetti dalla giornata di Ognissanti limitatamente al Nord-Ovest, dove qualche debole pioggia favorirà un lieve calo termico. Sul resto d’Italia le temperature rimarranno ben sopra media.

Un calo termico più apprezzabile interverrà solo nei giorni successivi, tra giovedì 3 e venerdì 4 Novembre, per il passaggio di una perturbazione un po’ più decisa. Il caldo anomalo si smorzerà più che altro al Centro-Nord, con temperature più prossime alla media stagionale.

Il caldo fuori stagione dovrebbe terminare su tutta Italia entro il weekend del 5-6 Novembre. Intendiamoci, non arriverà certamente il freddo, ma avremo temperature più prossime al periodo. Lo sbalzo si sentirà nettamente, visto il caldo anomalo che ci stiamo trascinando a lungo in quest’ultima parte di Ottobre.