Vedere un po’ di grigiore su alcune regioni, come giusto che sia, ci fa ricordare che siamo nell’ultima decade di Ottobre e non in pieno Agosto come invece accade su altre zone d’Italia

Il nostro Paese infatti, si sta letteralmente spaccando in due sul fronte meteorologico. Il Nord è attraversato da un flusso di correnti umide e moderatamente instabili, mentre il Sud e parte del Centro godono del riparo offerto dall’anticiclone africano che sta inoltre contribuendo a provocare un bel caldo fuori stagione.

Sarà dunque questo il leitmotiv di questo penultimo weekend di Ottobre dove da una parte sarà ancora piena Estate e dall’altra avremo finalmente una parvenza d’Autunno. Gli ombrelli a portata di mano si dovranno tenere sulle regioni del Nord dove il Sabato risulterà assai piovoso su Alpi, Prealpi, sulla Liguria e sull’alta Val Padana.

Via via che si scenderà verso sud invece, il tempo si manterrà più asciutto con nubi sparse al Centro e addirittura caldo e discretamente soleggiato al Sud e sulle due isole Maggiori. Tra la Sardegna e la Sicilia sembrerà davvero Estate.

Nonostante un generoso tentativo dell’alta pressione africana di spostare ulteriormente il suo baricentro verso Nord, anche il giorno di festa non sarà tranquillo per tutti. Le regioni di Nordovest infatti saranno ancora parecchio minacciate da nubi dense e anche da qualche piovasco sparso.

Altrove invece, il sole dominerà in un contesto di modesta variabilità specie per le regioni del Centro, mentre al Sud questo ennesimo colpo di coda dell’estate proseguirà senza particolari intoppi con i termometri costretti a fare gli straordinari visto che si toccheranno ancora valori prossimi se non addirittura superiori ai 30°C nelle zone più interne della Sardegna e della Sicilia.

Anche la prossima settimana si aprirà all’insegna di un anticiclone africano tutt’altro che domo. Anzi, con tutta probabilità, pare ci voglia tenere compagni ancora per parecchi giorni.

Ci aggiorneremo in merito.