Passano i giorni, la stagione avanza, ma l’atmosfera sembra essersi appisolata in una sorta di caldo letargo. Ormai da giorni l’anticiclone delle Azzorre regna quasi sovrano sul bacino del Mediterraneo dispensando scenari tipici delle classiche ottobrate caratterizzate da un meteo stabile, discretamente soleggiato e soprattutto troppo mite per il calendario.

Ci sono tuttavia novità nell’aria che riguardano in particolare l’ormai imminente weekend. L’alta pressione infatti si farà letteralmente trafiggere da un vortice ciclonico atteso in formazione a ovest della Penisola Iberica che inizierà a disturbare un po’ il tempo su alcuni angoli del Paese.

Weekend a rischio pioggia dunque? Non del tutto. Sabato 8 infatti, nonostante una maggior presenza di nubi sul Nordovest, sulla Sardegna e sul comparto tirrenico centrale, la pioggia non sarà sicuramente la protagonista anche se qualche piovasco potrà bagnare l’arco alpino e in serata il distretto occidentale della Sardegna, mentre sul resto d’Italia avremo un contesto in parte ancora soleggiato.

Domenica 9 invece, l’ulteriore avanzamento verso l’area del Mediterraneo da parte del vortice iberico, sarà alla base di un rapido ed ulteriore peggioramento del tempo sul Nordovest con rovesci anche temporaleschi che nel corso della giornata potrebbero anche sconfinare verso molte aree della Val Padana. Entro sera piogge e rovesci arriveranno anche sull’area tirrenica centrale e sulla Sardegna.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana dove l’Italia si troverà avvolta da una circolazione ciclonica che dovrebbe però penalizzare essenzialmente le regioni del Sud e parte del Centro. Soprattutto per queste zone cesserà dunque l’ottobrata di questi giorni, mentre al Nord si instaureranno condizioni atmosferiche più tranquille e con un clima diurno ancora ben sopra le righe.