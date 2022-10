Da giorni il nostro Paese è sotto una vera e propria cupola di alta pressione che continua a mantenere condizioni atmosferiche praticamente stabili e calde e purtroppo anche con l’aggiunta di una qualità dell’aria via via sempre più insalubre ed inquinata.

D’altronde questi sono gli effetti dell’alta pressione africana che si estende dalla calde terre sahariane fino a nord del nostro Paese. A conti fatti ci troviamo nel bel mezzo di un impianto barico di stampo praticamente estivo.

Mancano le piogge, le temperature sono troppo elevate e risulta praticamente assente qualsiasi movimento dell’aria specialmente nei bassi strati. Ecco infatti la ragione per la quale aumentano in modo esponenziale le particelle inquinanti.

Insomma, se da un lato possiamo godere di belle e calde giornate di sole, perfette per una bella gita fuori porta, dall’altro la natura soffre di questa situazione che è ben lungi dall’essere normale.

Ci sono segnali di cambiamento all’orizzonte? Nell’immediato futuro pare proprio di no! Prepariamoci dunque ad un Weekend e a un giorno di Halloween all’insegna del tempo ancora stabile avvolto da un’atmosfera piuttosto calda soprattutto per il Sud, il Centro e le due isole Maggiori.

Al Nord, nonostante non servirà l’ombrello e il clima si manterrà comunque molto mite per il calendario, il quadro meteorologico risulterà un po’ meno limpido rispetto al resto del Paese. Avremo infatti una maggior presenza di dense foschie che manterranno l’atmosfera un po’ più fosca.

Attenzione inoltre alle fitte nebbie che potranno formarsi nottetempo e nelle prime ore del mattino sulla Val Padana e nelle aree più interne del Centro specie tra Toscana e Umbria.

Per il resto non ci saranno particolari novità da segnalare e per vedere un possibile cambiamento nel quadro meteo climatico generale bisognerà probabilmente attendere oltre la metà della prossima settimana. Attendiamo conferme!