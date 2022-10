Siamo arrivati alla metà di Ottobre ed invece di raccontarvi di giornate grigie, uggiose e freddine, siamo invece ad annunciarvi l’arrivo dell’ennesima parentesi di stabilità e soprattutto di clima ancora ben lontano dagli standard autunnali.

Questo fine settimana infatti sarà governato da un contesto meteorologico in gran parte soleggiato, molto mite anche se non mancheranno alcuni timidi disturbi dovuti a masse d’aria umida in risalita dal Tirreno che produrranno una certa nuvolosità e forse pure qualche debole fenomeno.

Vediamo ora più nel dettaglio cosa ci aspetta per questo terzo fine settimana di Ottobre. Sabato sarà già una giornata positiva sul fronte meteorologico specialmente per le regioni del Sud e del Centro dove si potrà godere di un discreto soleggiamento fatta eccezione per le coste toscane e laziali dove saranno presenti nubi basse di tipo marittimo che insisteranno almeno fino alla tarda mattinata.

Farà più fatica a splendere il sole invece sulle regioni del Nord dove l’aria umida in risalita dal Tirreno provocherà parecchi annuvolamenti più densi sulle regioni di Nordovest dove, tra Piemonte e Liguria, non possiamo escludere qualche breve ed isolato fenomeno di pioviggine. Maggiori schiarite invece saranno presenti sulle regioni del Nordest.

La seconda parte del weekend vedrà un ulteriore rinforzo dell’alta pressione di matrice africana pronta a riportare una più omogenea stabilità su tutti i settori. Questa volta però a creare qualche grattacapo ci penseranno le nebbie che si potranno formare su molte aree della Val Padana e nelle zone interne del Centro. Per il resto la Domenica trascorrerà all’insegna del bel tempo salvo per una residua nuvolosità sparsa ancora possibile al Nord.

Ci sono dunque tutti presupposti per vivere un inizio di prossima settimana sotto il dominio dell’alta pressione africana che proseguirà a dispensare giornate tutto sommate tranquille, ma soprattutto via via sempre più calde. Insomma, pare evidente come l’Autunno non abbia ancora nessuna intenzione di imporsi sul nostro Paese.