Il prossimo fine settimana si avvicina, e le condizioni meteo consentiranno a gran parte degli italiani di stare all’aria aperta e godere le ennesime giornate molto più calde della media. Ma da alcune parti incombono nubi nere all’orizzonte con pioggia anche intensa e temporali.

Ci troviamo in una situazione meteo che definirla eccezionale sarebbe sminuirne la gravità. L’anomalia climatica per certe aree d’Italia è difficilmente paragonabile a quelle precedenti. L’autunno è in forte ritardo, mancano le piogge tradizionali di questo periodo dell’anno, ma soprattutto la temperatura è eccezionalmente elevata.

Questo tempo sembra la prosecuzione di quello estivo, dove abbiamo avuto temperature eccezionalmente alte, che hanno determinato, quella del 2022 una stagione con notevoli similitudini di quella dei record avvenuta nel 2003. Ma l’autunno di quell’anno non fu caldo e asciutto come questo.

In un contesto di anomalie climatiche che diventano sempre più eccezionali, nei prossimi giorni, venerdì si verificherà un peggioramento nel settore nord-occidentale. Queste potrebbero assumere soprattutto nella notte tra venerdì e sabato anche carattere temporalesco. A nostro avviso si prospetta una sfuriata di maltempo con similitudini estive, quindi con scariche elettriche, rovesci di pioggia violenti, grandinate.

Possibilità di forti temporali su ampie aree della Liguria e sino alla Versilia.

Uno strascico di nubi e forse delle precipitazioni davvero modeste, potrebbero ripresentarsi verso la seconda parte della giornata di domenica, ma stavolta circoscritte all’area alpina e prealpina del Nord-Ovest sino. Lunedì il tempo sarà in miglioramento.

Nel resto d’Italia, dal Centro verso il Sud, la Sardegna e la Sicilia prevarrà il bel tempo, con cielo sempre più sereno man mano che ci sposteremo verso le regioni meridionali. Tuttavia, la Sardegna e le aree tirreniche centro settentrionali potrebbero patire di addensamenti nuvolosi passeggeri soprattutto sabato, con però rovesci temporaleschi nella Toscana settentrionale.

La temperatura sarà davvero elevata ovunque. Addirittura, venerdì si potrebbe verificare un picco di temperatura molto elevata nelle Venezie, proprio prima dell’escalation temporalesca notturna. E da queste parti della notte tra venerdì e sabato si potrebbero verificare grandinate oltre che nubifragi.

Dopo questo evento meteo tardivo, avremo il dirompere di non nuova bolla d’aria calda verso l’Italia che farà salire termometri davvero in modo eccezionale.

La grande estate che non vuol finire proseguirà per tutto il fine settimana nel resto dell’Italia, dove le condizioni meteo consentiranno il ritorno in spiaggia come se fosse estate, o quasi. Infatti, sono attese temperature che in alcune località potrebbero superare anche la soglia di 30 °C. Ma tali valori non sono un record.