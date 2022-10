L’anticiclone delle Azzorre continua a dispensare giornate soleggiate, miti dal contesto quasi estivo su gran parte del Paese. Le uniche noie sul fronte meteo sono collegate ad un’escalation delle nebbie che in questi ultimi giorni hanno spesso avvolto la Valle Padana e alcuni tratti interni del Centro e come sempre avviene soprattutto nelle ore prossime all’alba e in prima mattina.

All’orizzonte però cominciano ad intravedersi i primi segnali di un sempre più probabile cambiamento nella circolazione generale. Al momento questi segnali sono evidenti solo sulla carta o per capirci meglio dalla lettura delle mappe, ma presto ci si accorgerà del previsto cambiamento anche alzando gli occhi al cielo.

Ma quando arriverà dunque questo previsto cambio di scenario sul fronte meteorologico? Le prime avvisagli di un cedimento dell’alta pressione si noteranno già in quel di Sabato 8 quando una veloce perturbazione atlantica lambirà l’arco alpino portando anche qualche piovasco fino ai comparti prealpini del Nordest.

Sul resto del Paese invece, il tempo continuerà a mantenersi stabile anche se arriveranno nubi sempre più minacciose entro fine giornata a ridosso della Sardegna e della Sicilia. Qui però non sarà ancora necessario l’ombrello.

Nuovi ed ulteriori segnali di cambiamento verso il peggio sono attesi invece per il giorno di festa. La Domenica sarà a tratti perturbata sulla Sardegna con piogge che entro sera raggiungeranno anche la Sicilia. Ombrelli a portata di mano tuttavia anche su alcuni tratti dell’estremo Nordovest specie in Liguria, anche se non si esclude qualche rovescio pure su alcuni tratti della Valla Padana.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana quando una circolazione ciclonica in arrivo dalla Penisola Iberica provocherà un serio peggioramento a carico essenzialmente delle regioni del Sud specie sulla Sicilia dove sono attesi fenomeni piuttosto intensi ed abbondanti.

Altre piogge continueranno a bagnare la Sardegna, mentre sul resto della Penisola il quadro meteorologico si manterrà asciutto anche se in un contesto spiccatamente variabile. Insomma, nonostante non pioverà, non potremo più godere delle belle giornate di sole di questi giorni.

Infine, un ultimo aspetto che caratterizzerà questo futuro peggioramento, riguarderà le temperature le quali, gioco forza, faranno registrare una generale flessione decretando così uno stop all’attuale caldo fuori stagione.