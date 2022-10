Ancora tanto sole e tanto caldo in questi ultimi giorni e se non fosse per il fresco mattutino al Nord, su parte del Centro e per qualche fitto banco di nebbia sulla Val Padana, avremo giornate interamente estive su tutto il Paese. L’anticiclone africano insiste a governare praticamente indisturbato su tutto il bacino del Mediterraneo e la stagione autunnale continua a rimanere ben distante dal mare nostrum.

Tuttavia, nei prossimi giorni, una temporanea distrazione dell’alta pressione, permetterà il transito di una veloce perturbazione che porterà tante nubi e un po’ di pioggia anche se le cose torneranno a loro posto molto rapidamente a garanzia di un’Anticiclone tutt’altro che domo.

Giovedì intanto le cose non cambieranno di una virgola, con l’alta pressione ancora ben salda sul bel Paese e solo verso sera ci accorgeremo che qualcosa andrà cambiando a partire dalla regioni di Nordovest dove ci attendiamo un lento e progressivo aumento delle nubi altre e stratificate.

Sono gli emissari dell’annunciata perturbazione che in quel di Venerdì 21 porterà ad un rapido aumento delle nubi al Nord e col passare delle ore anche al Centro. Occhi puntanti soprattutto alla seconda parte del giorno quando arriveranno anche delle piogge a partire dai rilievi ma in possibile estensione in forma molto irregolare ad alcuni tratti pianeggianti di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Entro sera qualche pioggia non sarà da escludere a priori anche sul versante tirrenico del Centro in particolare lungo i litorali toscani e laziali. Poche invece saranno le novità sul resto del Paese dove l’alta pressione continuerà a garantire condizioni di calda stabilità.

In seguito, ad inizio weekend, la perturbazione scapperà via velocemente lasciando dietro di se solo qualche residuo piovasco al mattino al Nord e localmente su angoli al del Centro, ma in un contesto comunque di rapido e generale miglioramento.

Salvo sorprese infatti, la Domenica tornerà ben soleggiata ovunque e con temperature in nuovo ed ulteriore aumento.