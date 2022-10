Ci vorrebbe il classico cilindro magico dal quale estrarre qualche bella sorpresa vista la staticità atmosferica di questi giorni. Prosegue infatti praticamente indisturbato il dominio dell’anticiclone africano responsabile di giornate eccezionalmente stabili e calde che avvolgono praticamente tutto il nostro Paese.

Sono ormai parecchi giorni che l’atmosfera canticchia sempre il solito ritornello. Sole, caldo fuori stagione, temperature record e come se non bastasse, anche l’aggravarsi del fenomeno della siccità dovuto ad una ormai prolungata assenza di precipitazioni serie che dovrebbero essere uno degli aspetti salienti di questo periodo.

Insomma, per ora non bolle nulla di nuovo in pentola e anche nel corso del weekend di Halloween, l’ultimo del mese di Ottobre, il tempo e in clima continueranno ad essere contrassegnati da una forte e calda stabilità atmosferica.

Da Venerdì a Domenica dunque, il meteo non farà registrare particolari scossoni con il bel tempo che regnerà sovrano da Nord a Sud anche se non si potranno escludere alcune insidie. Come spesso capita nei periodi autunnali ed invernali, le alte pressioni non sono sempre indice di totale bel tempo. Nelle ore più fresche infatti e nella fattispecie la notte e nelle prime ore del mattino, il mix di umidità e temperature più fresche rispetto al giorno, favorirà lo sviluppo di fitti banchi di nebbia che potranno avvolgere molte aree della Valle Padana e localmente alcuni settori interni del Centro.

Su queste aree le nebbie in sollevamento manterranno un’atmosfera meno limpida nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio. Nonostante un discreto soleggiamento infatti, il sole non riuscirà a scaldare in forma evidente come sul resto del Paese con la conseguente e maggior staticità delle colonnine di mercurio.

Attenzione, non abbiamo detto che nelle zone appena prese in oggetto farà freddo! Anzi, le temperature si manterranno comunque di alcuni gradi sopra la media del periodo, mentre altrove sembrerà di essere ancora in piena Estate anche se da Domenica i termometri inizieranno una lenta e graduale discesa.

Con i primi giorni della prossima settimana infatti, si dovrebbe notare i primi segnali di un possibile cambiamento del quale vi daremo però maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.