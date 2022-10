E anche questo ennesimo tentativo dell’Autunno di conquistare il nostro Paese è pronto a spegnersi. Nei prossimi giorni infatti, l’alta pressione tornerà protagonista sul nostro Paese con l’intento di proporci una nuova fase di tempo stabile e sicuramente anche mite per il calendario. L’alta pressione in arrivo sull’Italia avrà infatti radici nord africane e ospiterà al suo interno masse d’aria piuttosto calde.

Prima di tutto ciò, dovremo comunque fare i conti con una residua instabilità figlia del vortice ciclonico che ha condizionato il meteo in queste ultime 48 ore specialmente sulle regioni del Sud. Nonostante la pressione sia in fase di aumento, la vigilia del weekend trascorrerà all’insegna del meteo un po’ incerto proprio sulle estreme regioni meridionali in particolare nella prima parte del giorno. Dal pomeriggio infatti, il quadro meteorologico è atteso in generale miglioramento.

Gli effetti dell’aumento pressorio invece, si faranno già ben evidenti sulle regioni del Nord e gran parte del Centro dove il sole riuscirà spesso a fare capolino tra nubi sparse. Solo sulle regioni alpine potrà cadere qualche pioggia, ma limitatamente ai reparti di confine più occidentali.

Arriviamo così al fine settimana. Tra Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre, il meteo si manterrà abbastanza stabile per tutti anche se l’anticiclone africano non riuscirà ad inibire totalmente alcune inside. Prime fra tutte le nebbie e le dense foschie che potranno svilupparsi nottetempo e nelle ore prossime all’alba. A rischio come sempre la Val Padana e le zone interne del Centro.

Un’altra insidia sarà costituita dalla presenza di nubi sparse che avvolgeranno in parte le regioni settentrionali, ma senza provocare effetti di rilievi almeno in termini di precipitazioni. Insomma, magari non godremo di un buon soleggiamento, ma almeno non sarà necessario tenere l’ombrello a portata di mano.

Dando poi uno sguardo in avanti, ecco che l’alta pressione africana sembra prendere sempre più coraggio e nel corso della prossima settimana potrebbe proporci un’altra ottobrata con tanto sole e temperature ancora ben sopra la media del periodo.